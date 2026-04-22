Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ αποχωρεί από τον πάγκο της Εθνικής Ουκρανίας, πληρώνοντας τον αποκλεισμό της ομάδας από την τελική φάση του Μουντιάλ 2026. Παρά την εξέλιξη αυτή, θα παραμείνει ενεργός στην ομοσπονδία, διατηρώντας τον ρόλο του ως αντιπρόεδρος.

Η απόφαση επισημοποιήθηκε με δηλώσεις του προέδρου της ομοσπονδίας, Αντρέι Σεβτσένκο, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ευχαριστούμε τον Σεργκέι για τη δουλειά του και τη συμβολή του στην ανάπτυξη των νεαρών ποδοσφαιριστών.

Σήμερα πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά και να λάβουμε νέες αποφάσεις που θα αποτελέσουν τη βάση για το μέλλον της εθνικής ομάδας»

Υπενθυμίζεται πως η Ουκρανία ηττήθηκε με 3-1 από τη Σουηδία στα προκριματικά, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός διοργάνωσης. Η τελευταία συμμετοχή της χώρας σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου παραμένει εκείνη του 2006 στη Γερμανία.