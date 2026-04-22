Η μέση πραγματική κατανάλωση καυσίμου των plug-in υβριδικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη φτάνει τα 5,9 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, ποσοστό περίπου 300% υψηλότερο από τις επίσημες τιμές των κατασκευαστών. Τα στοιχεία προέρχονται από έρευνα του Ινστιτούτου Fraunhofer, η οποία βασίστηκε στην ανάλυση δεδομένων ενός εκατομμυρίου plug-in υβριδικών οχημάτων που ταξινομήθηκαν στην Ευρώπη μεταξύ 2021 και 2023.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο κινητήρας καύσης ενός PHEV απενεργοποιείται μόνο για περίπου το 25% της οδήγησης. Πολλά οχήματα συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον κινητήρα εσωτερικής καύσης ακόμη και όταν υπάρχει διαθέσιμη ενέργεια στην μπαταρία, καθώς οι ηλεκτροκινητήρες τους χρειάζονται υποστήριξη. Έτσι, η κατανάλωση αυξάνεται κατά μέσο όρο τουλάχιστον κατά 2,8 λίτρα/100 χλμ. ή 65 γραμμάρια CO₂/χλμ., επειδή ο κινητήρας καύσης παραμένει ενεργός τις περισσότερες φορές.

Η μέση κατανάλωση ανεβαίνει στα 7,4 λίτρα/100 χλμ. όταν τα PHEV λειτουργούν σε λειτουργία διατήρησης φόρτισης, δηλαδή όταν χρησιμοποιούν τον κινητήρα εσωτερικής καύσης για να κρατήσουν σταθερά τα επίπεδα ενέργειας της μπαταρίας.

Η έκθεση σημειώνει ότι οι οδηγοί εταιρικών αυτοκινήτων διανύουν κατά μέσο όρο 38,6 χιλιόμετρα ημερησίως, ενώ για 65 ημέρες τον χρόνο ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα. Ως αποτέλεσμα, το 58% των ετήσιων χιλιομέτρων πραγματοποιείται αποκλειστικά με τον κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών και Περιβάλλοντος έχει επισημάνει επανειλημμένα το χάσμα μεταξύ των επίσημων και των πραγματικών εκπομπών ρύπων των PHEV. Όπως τονίζει, η αποδυνάμωση των κανόνων για το CO₂ θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά τις εκπομπές και να θέσει σε κίνδυνο την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την κλιματική ουδετερότητα.