Λίγο πριν από το μεγάλο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Μονακό για τα play-in της EuroLeague, η ατμόσφαιρα στο κατάμεστο Telekom Center Athens είναι ήδη ηλεκτρισμένη, καθώς το αποτέλεσμα θα κρίνει την πρόκριση στα playoffs, όπου περιμένει η Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας για τον νικητή.

Κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, ο Ματιέ Στραζέλ τράβηξε τα βλέμματα, επιλέγοντας έναν διαφορετικό τρόπο προετοιμασίας. Ο 23χρονος γκαρντ χρησιμοποίησε μπάλες τένις και παρουσίασε εντυπωσιακά ζογκλερικά, δείχνοντας τη δεξιοτεχνία και τον συντονισμό του λίγο πριν από το τζάμπολ.