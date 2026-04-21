Ο Παναθηναϊκός πήρε μεγάλη νίκη με 87-79 απέναντι στη Μονακό στο πλαίσιο των play-in της EuroLeague, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα playoffs και παραμένοντας σε τροχιά για το Final 4 της Αθήνας.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με ένταση, με τον Εργκίν Αταμάν να αντιδρά πολύ νωρίς, καλώντας τάιμ άουτ μόλις στα πρώτα λεπτά για να «ξυπνήσει» την ομάδα του, καθώς ο Παναθηναϊκός είχε πρόβλημα τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, επιτρέποντας στη Μονακό να προηγηθεί.

Η εικόνα όμως άλλαξε γρήγορα με την είσοδο του Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος ανέβασε κατακόρυφα τον ρυθμό των «πρασίνων». Με συνεχόμενες εκτελέσεις και σωστές επιλογές, οδήγησε την ομάδα του σε σερί και έδωσε τον έλεγχο του αγώνα ήδη από το πρώτο δεκάλεπτο (23-14).

Ο Παναθηναϊκός έκλεισε το ημίχρονο με σημαντικό προβάδισμα (49-34), στηριζόμενος στην άμυνα και στην ενέργεια των Λεσόρ και Γκραντ, ενώ η Μονακό προσπάθησε να αντιδράσει κυρίως μέσω του Μάικ Τζέιμς, χωρίς όμως να αλλάξει τη ροή του αγώνα.

Στο δεύτερο μέρος, οι Μονεγάσκοι μείωσαν προσωρινά τη διαφορά, όμως οι «πράσινοι» είχαν απαντήσεις σε κάθε προσπάθεια επιστροφής. Ο Σορτς παρέμεινε καθοριστικός μέχρι το τέλος, διατηρώντας τον Παναθηναϊκό σε απόσταση ασφαλείας και οδηγώντας τον σε μια μεγάλη και δίκαιη νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «πράσινοι» συνεχίζουν στα playoffs και ετοιμάζονται για τη σειρά με τη Βαλένθια, με φόντο μια θέση στο Final 4.