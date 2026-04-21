Η Λίβερπουλ φαίνεται πως δεν σκοπεύει να αλλάξει ρότα στον πάγκο της, με τον Άρνε Σλοτ να παραμένει – εκτός συγκλονιστικού απροόπτου – στην τεχνική ηγεσία και τη νέα σεζόν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky Sports.

Arne Slot is expected to continue as Liverpool head coach next season, Sky Sports News understands, as the club close in on Champions League qualification 🔴 pic.twitter.com/twk9XFZrZa — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 21, 2026

Παρά τη φετινή απογοητευτική εικόνα της ομάδας, όλα δείχνουν πως η διοίκηση των «Κόκκινων» εμπιστεύεται τον Ολλανδό προπονητή για το χτίσιμο της επόμενης μέρας. Η Λίβερπουλ διανύει μια δύσκολη χρονιά, όντας στην 5η θέση της Premier League λίγες αγωνιστικές πριν το φινάλε, ενώ διατηρεί προβάδισμα επτά βαθμών από την 6η Τσέλσι στη μάχη για την έξοδο στο Champions League.

Ωστόσο, η σεζόν έχει ήδη κριθεί αποτυχημένη σε επίπεδο τίτλων, καθώς η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ έχει μείνει εκτός διεκδίκησης σε όλες τις διοργανώσεις. Στο FA Cup αποκλείστηκε στα προημιτελικά, στο UEFA Champions League έμεινε εκτός στην ίδια φάση, ενώ στο EFL Cup αποχαιρέτησε τη διοργάνωση στους «16».

Παρά τα αρνητικά αποτελέσματα, η εμπιστοσύνη προς τον Σλοτ φαίνεται να παραμένει, με τη Λίβερπουλ να στρέφει πλέον το βλέμμα στην επόμενη ημέρα και στην ανασύνταξη ενόψει της νέας σεζόν.