Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο Μαρόκο πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης ανάμεσα στην Ολιμπίκ Σαφί και την Αλγέρ για τα ημιτελικά του CAF Confederation Cup.

Λίγο πριν την έναρξη του επαναληπτικού στο στάδιο Ελ Μασίρα, φίλαθλοι μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας αναστάτωση και αναγκάζοντας ποδοσφαιριστές και διαιτητές να αποχωρήσουν προσωρινά προς τα αποδυτήρια.

Οι δυνάμεις ασφαλείας επενέβησαν για να επαναφέρουν την τάξη, με αποτέλεσμα η αναμέτρηση να ξεκινήσει περίπου 80 λεπτά αργότερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση ξεκίνησε έπειτα από περιστατικό μεταξύ οπαδών και ball boy.

Τελικά, ο αγώνας ολοκληρώθηκε κανονικά με σκορ 1-1, αποτέλεσμα που έδωσε την πρόκριση στον τελικό στην ομάδα της Αλγερίας.

Η CAF αναμένεται να εξετάσει όσα συνέβησαν και να αποφασίσει αν θα επιβληθούν κυρώσεις.