Οι Βρυξέλλες, η πόλη που φιλοξενεί τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και συμβολίζει την οικονομική ισχύ της Ευρώπης, αντιμετωπίζουν σήμερα μια από τις βαθύτερες κοινωνικές κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών. Πίσω από τις βιτρίνες των ευρωπαϊκών κτιρίων και των εύπορων συνοικιών, σχεδόν ένας στους τέσσερις κατοίκους ζει πλέον στο όριο της φτώχειας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του «Βαρόμετρου Ευημερίας 2025» της Περιφέρειας Βρυξελλών, το 23% των κατοίκων της βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας, ποσοστό πολύ υψηλότερο από εκείνο της Φλάνδρας και της Βαλλονίας. Πρόκειται για τη χειρότερη επίδοση στο Βέλγιο και μία από τις πιο ανησυχητικές ανάμεσα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Η αντίθεση είναι εντυπωσιακή. Η πόλη που παράγει ένα από τα υψηλότερα κατά κεφαλήν εισοδήματα στην Ευρώπη, φιλοξενεί ταυτόχρονα και τις φτωχότερες γειτονιές της χώρας. Περιοχές, όπως το Μόλενμπεκ, το Σέρμπεκ και τον Σεντ Ζος έχουν εξελιχθεί σε σύμβολα κοινωνικής υποβάθμισης, με υψηλή ανεργία, χαμηλά εισοδήματα και προβληματικές συνθήκες διαβίωσης.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι η κρίση δεν περιορίζεται μόνο στη σχετική φτώχεια, αλλά μετατρέπεται σε ακραία κοινωνική εξαθλίωση. Στις Βρυξέλλες καταγράφονται πλέον σχεδόν 10.000 άστεγοι ή άνθρωποι που διαμένουν σε προσωρινά και ακατάλληλα καταλύματα. Πάνω από 47.000 κάτοικοι λαμβάνουν σήμερα κοινωνικά επιδόματα, την ίδια στιγμή που οι κοινωνικές υπηρεσίες προειδοποιούν ότι η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο, καθώς εξετάζονται περιορισμοί στη διάρκεια των επιδομάτων ανεργίας.

Στο επίκεντρο της κρίσης βρίσκεται η στέγαση. Οι Βρυξέλλες έχουν εξελιχθεί σε μία από τις ακριβότερες πόλεις της Ευρώπης σε σχέση με τα εισοδήματα των κατοίκων. Για τα φτωχότερα νοικοκυριά, το κόστος του ενοικίου και των λογαριασμών απορροφά πάνω από το μισό του διαθέσιμου εισοδήματος. Η έλλειψη κοινωνικής κατοικίας επιδεινώνει δραματικά το πρόβλημα. Σχεδόν το ένα τέταρτο των κατοίκων ζει σε ακατάλληλες ή ανθυγιεινές κατοικίες, ενώ το 30% διαμένει σε σπίτια με υπερβολικά μεγάλο αριθμό ατόμων.

Οι συνέπειες στην υγεία και στην εκπαίδευση είναι σοβαρές. Ενα στα τρία παιδιά στις Βρυξέλλες μεγαλώνει σε οικογένεια που κινδυνεύει από φτώχεια, ενώ η σχολική αποτυχία και η αποχή αυξάνονται σημαντικά στις φτωχότερες περιοχές. Παράλληλα, οι κάτοικοι των υποβαθμισμένων συνοικιών εμφανίζουν συχνότερα προβλήματα ψυχικής υγείας, χρόνιες ασθένειες και χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής.

Το μεγαλύτερο παράδοξο είναι ότι αυτή η κοινωνική κρίση εξελίσσεται στην «καρδιά» της Ευρώπης. Οι Βρυξέλλες μετατρέπονται όλο και περισσότερο σε μια πόλη δύο ταχυτήτων: από τη μία η ευημερούσα πρωτεύουσα των ευρωπαϊκών θεσμών και από την άλλη μια αόρατη πόλη φτώχειας, όπου χιλιάδες άνθρωποι αισθάνονται ότι μένουν οριστικά πίσω.