Στις όγδοες βουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία μέσα σε πέντε χρόνια, που διεξήχθησαν χθες, οι πολίτες αποφάσισαν να ενισχύσουν τον φιλορώσο πρώην πρόεδρο Ρούμεν Ράντεφ, ο οποίος υποσχέθηκε να εξαλείψει τη διαφθορά και να βάλει τέλος σε μια σειρά αδύναμων, βραχύβιων κυβερνήσεων. Σύμφωνα με τα έξιτ πολ, το κόμμα Προοδευτική Βουλγαρία του Ράντεφ συγκεντρώνει 38,1%, από τα ισχυρότερα αποτελέσματα ενός μόνο κόμματος εδώ και χρόνια, αν και δεν του εξασφαλίζει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Ο 62χρονος ευρωσκεπτικιστής Ράντεφ, που αντιτίθεται στη στρατιωτική υποστήριξη της πολεμικής προσπάθειας της Ουκρανίας εναντίον της Μόσχας, παραιτήθηκε από την προεδρία τον Ιανουάριο για να συμμετάσχει στις εκλογές, οι οποίες διεξήχθησαν έπειτα από μαζικές διαμαρτυρίες που οδήγησαν στην πτώση της προηγούμενης κυβέρνησης, τον Δεκέμβριο. Μια επιδέξια εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεγάλα κεφάλαια και η υπόσχεση σταθερότητας ενίσχυσαν την υποστήριξη προς τον Ράντεφ στη χώρα των περίπου 6,5 εκατομμυρίων, όπου οι ψηφοφόροι έχουν κουραστεί από τις επαναλαμβανόμενες πρόωρες εκλογές και μια μικρή ομάδα βετεράνων πολιτικών που θεωρούνται ευρέως διεφθαρμένοι.

«Χρειαζόμαστε, επιτέλους, έναν δρόμο προς τη δημοκρατική, σύγχρονη ευρωπαϊκή Βουλγαρία», δήλωσε ο Ράντεφ καθώς ψήφιζε στη Σόφια, προσθέτοντας ότι θέλει να «αναπτύξει πραγματιστικές σχέσεις με τη Ρωσία με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό και την ίση μεταχείριση».

Η Βουλγαρία έχει αναπτυχθεί μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ενωση το 2007. Το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί, η ανεργία είναι η χαμηλότερη στην ΕΕ και η οικονομία έχει μεγαλύτερες δικλίδες ασφαλείας από την ένταξή της στην ευρωζώνη τον Ιανουάριο. Ωστόσο, υστερεί σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ σε πολλούς δείκτες και η διαφθορά παραμένει ενδημική, συμπεριλαμβανομένων των εκλογών, όπου η εξαγορά ψήφων είναι ευρύτατα διαδεδομένη.

Το κόστος ζωής αποτελεί ένα ιδιαίτερο ζήτημα από τότε που η Βουλγαρία, μέλος του ΝΑΤΟ, υιοθέτησε το ευρώ. Η προηγούμενη κυβέρνηση έπεσε εν μέσω διαμαρτυριών κατά ενός προϋπολογισμού που πρότεινε αυξήσεις φόρων και υψηλότερες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό και η πρόσφατη πολιτική κρίση φαίνεται να ήταν εξίσου σημαντικά για τους ψηφοφόρους με τις εκκλήσεις του Ράντεφ για βελτίωση των σχέσεων με τη Μόσχα ή επανέναρξη των ροών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου προς την Ευρώπη.

Η συμμετοχή του Ράντεφ έχει ενισχύσει το ενδιαφέρον των ψηφοφόρων, γι’ αυτό και το ποσοστό συμμετοχής ανέβηκε στο 47% σε σύγκριση με 39% στις εκλογές του περασμένου Οκτωβρίου. Τα στοιχεία υπογραμμίζουν την απογοήτευση με τη μακρά κυριαρχία του κόμματος GERB με επικεφαλής τον πρώην πρωθυπουργό Μπόικο Μπορίσοφ, το οποίο βρίσκεται στη δεύτερη θέση με περίπου 15,9%, και του Κινήματος για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες, του οποίου ο ηγέτης Ντελιάν Πέεφσκι τελεί υπό κυρώσεις από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο για διαφθορά. Ενας πιθανός κυβερνητικός εταίρος, ο συνασπισμός Συνεχίζουμε την Αλλαγή – Δημοκρατική Βουλγαρία (PP-DB), που συγκέντρωσε 14,1%, τάσσεται επίσης υπέρ των μεταρρυθμίσεων και η φιλοευρωπαϊκή του στάση θα μπορούσε να μετριάσει τη φιλορωσική ατζέντα του Ράντεφ.