Ιδιαίτερα φορτισμένο ήταν το κλίμα πριν το τζάμπολ του μεγάλου ντέρμπι της Σερβίας ανάμεσα στην Παρτίζαν και τον Ερυθρό Αστέρα, για την Αδριατική Λίγκα, στο γήπεδο των «ασπρόμαυρων».

Οι φίλοι της Παρτίζαν δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό κορεό, σηκώνοντας ένα τεράστιο πανό με τη μορφή του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, του εμβληματικού προπονητή του συλλόγου που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες εβδομάδες.

Ο Βουγιόσεβιτς έχει συνδεθεί άρρηκτα με τις μεγαλύτερες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της Παρτίζαν, οδηγώντας την σε μια περίοδο απόλυτης κυριαρχίας με συνεχόμενα πρωταθλήματα, τίτλους και ευρωπαϊκές επιτυχίες, με αποκορύφωμα την παρουσία στο Final 4 της EuroLeague το 2010.

Ολόκληρο το γήπεδο σηκώθηκε όρθιο, τραγουδώντας και χειροκροτώντας, ενώ στην ατμόσφαιρα προστέθηκαν καπνογόνα και πυρσοί, δημιουργώντας μια εικόνα έντονης συγκίνησης και τιμής προς τον ιστορικό τεχνικό.