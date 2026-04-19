Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ολοκληρώθηκε ενόψει της κυριακάτικης αναμέτρησης (19/4, 21:00), η οποία θα είναι ιστορικά το τελευταίο ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Λεωφόρου.

Ο Ισπανός τεχνικός μίλησε στο MatchDay Mag και χαρακτήρισε το παιχνίδι ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά, τόσο για την ομάδα όσο και για τον κόσμο των «πράσινων», υπογραμμίζοντας πως όλοι θέλουν να κλείσουν αυτό το κεφάλαιο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως στόχος του «τριφυλλιού» είναι η νίκη, ώστε το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι στη Λεωφόρο να συνοδευτεί από όμορφες αναμνήσεις για τον σύλλογο και τους φιλάθλους του.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Μπενίτεθ:

«Είχαμε μια καλή περίοδο με περισσότερο χρόνο για να προπονηθούμε, χωρίς να έχουμε την πίεση του επόμενου αγώνα. Στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ υπήρχαν αρκετά θετικά και επειδή θέλουμε να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε, πρέπει να αλλάξουμε πράγματα στο επιθετικό τρίτο όπου δεν ήμασταν τόσο κυνικοί. Κατά τα άλλα, είμαι χαρούμενος με την αφοσίωση, την απόδοση και θεωρώ πως είναι ένα καλό βήμα για εμάς από την άποψη του να προχωρήσουμε μπροστά στα επόμενα παιχνίδια των playoffs.

Σίγουρα θα είναι κάτι συναισθηματικό για τον κόσμο, αλλά και για εμάς που θα είμαστε εκεί. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε για να έχουμε πολύ καλές αναμνήσεις στο τέλος. Οπότε πιστεύω ότι είναι ένας σημαντικός αγώνας στην έδρα μας και οι φίλαθλοί μας θα είναι χαρούμενοι αν μας δουν να κερδίζουμε. Όσον αφορά τον αντίπαλο, γνωρίζουμε ότι είναι η τελευταία ευκαιρία που έχει, οπότε και για εμάς είναι πολύ σημαντικό. Όταν μιλάω με οπαδούς μας, μου λένε: “Πρέπει να τους κερδίσεις”.

Αν μιλήσεις με φίλους του Ολυμπιακού, έχουν το ίδιο ακριβώς συναίσθημα. Νομίζω πως θα είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Γνωρίζουμε ότι θέλουμε να τα πάμε καλά και πρέπει να τα πάμε καλά. Προσεγγίζουμε την αναμέτρηση με αυτοπεποίθηση γιατί τους έχουμε κερδίσει, έχοντας την ίδια ώρα μεγάλο σεβασμό. Οπότε ναι, θα είναι δύσκολο ματς, αλλά αποτελεί έξτρα κίνητρο για εμάς να τους κερδίσουμε».