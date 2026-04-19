Η εβδομάδα ξεκινά με ήπιες καιρικές συνθήκες και αρκετή ηλιοφάνεια, ωστόσο η αστάθεια στα ηπειρωτικά θα είναι παρούσα κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Από την Τρίτη και κυρίως την Τετάρτη, τα φαινόμενα θα γίνουν πιο εκτεταμένα στα βόρεια και κεντρικά, ενώ παράλληλα θα επικρατήσουν ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι και θα σημειωθεί πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Δευτέρα 20 Απριλίου: Ανοιξιάτικος καιρός με ηλιοφάνεια και τοπική αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά

Τη Δευτέρα 20 Απριλίου, στο Ιόνιο και στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα παρουσιάσουν τοπική αύξηση. Κατά το διάστημα αυτό, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, ενώ δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, ενώ στα νότια θα φτάνουν τα 3 έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 και τοπικά 24 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα είναι παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 και τοπικά 21 βαθμούς Κελσίου.

Τρίτη 21 Απριλίου: Ενίσχυση της αστάθειας στα βόρεια

Την Τρίτη, σε Μακεδονία και Θράκη, καθώς και από το βράδυ στα νησιά του βορείου Αιγαίου, αναμένονται νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν, δίνοντας τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, ενώ στα ορεινά της Θεσσαλίας είναι πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 2 έως 4 μποφόρ, ενώ στα νότια θα φτάνουν τα 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας τους 21 με 24 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Τετάρτη 22 Απριλίου: Μεταβολή του καιρού με πτώση θερμοκρασίας και ενισχυμένους βοριάδες

Την Τετάρτη, αρχικά στα βόρεια και σταδιακά στα κεντρικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, θα αναπτυχθούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές. Κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν διαστήματα ηλιοφάνειας με πρόσκαιρες νεφώσεις.

Οι άνεμοι στα βόρεια θα πνέουν από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι αρχικά δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Μέχρι το βράδυ, θα επικρατήσουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων έως 6 μποφόρ σε όλη τη χώρα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και βόρεια, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή.