Συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή το βράδυ (17/4) μεταξύ του Ρίτσαρντ Σιάο και Νίκου Ζήση.

Ο ιδιοκτήτης του Άρη και ο general manager είχαν μια εκτενή συζήτηση για τα αγωνιστικά θέματα της ομάδας. Αρχικά, τονίστηκε η σημασία να παραμείνει η ομάδα προσηλωμένη στους στόχους της, ειδικά τώρα που πλησιάζουμε στην τελική ευθεία της σεζόν, με κύριο στόχο την κατάληψη της υψηλότερης δυνατής θέσης στη βαθμολογία.

Παράλληλα, συζητήθηκε το πλάνο για την επόμενη σεζόν, με την ενίσχυση του ρόστερ να θεωρείται αναγκαία. Επαναλήφθηκε η πρόθεση να συνεχίσει ο Άρης να εξελίσσεται και να ανεβαίνει επίπεδο κάθε χρόνο.

Επιπλέον, ο ιδιοκτήτης εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για την ανάληψη των αγωνιστικών τμημάτων της Ακαδημίας από την ΚΑΕ, σημειώνοντας ότι δίνει πολύ σημασία στη «νέα γενιά» και στη σύνδεση αυτής με την πρώτη ομάδα, που θεωρεί καθοριστική για το μέλλον του συλλόγου.

Κλείνοντας, ο Ρίτσαρντ Σιάο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο του οργανισμού στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε εξωαγωνιστικό επίπεδο, υπογραμμίζοντας τη σημασία που δίνει στην εξέλιξη του Άρη ως ομάδα και εταιρεία σε όλα τα επίπεδα.