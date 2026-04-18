Ένα σοβαρό περιστατικό βίας αμαύρωσε το 5ο Εργασιακό Ανοιχτό Τουρνουά Μπάσκετ της Ρόδου, όταν παίκτης επιτέθηκε σε διαιτητή κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης μεταξύ των Partyjam και Koskinou BC.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το επεισόδιο σημειώθηκε έπειτα από τεχνική ποινή που καταλογίστηκε εις βάρος του αθλητή. Η ένταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με τον παίκτη να πετά τη μπάλα στο πρόσωπο του διαιτητή, Παντελή Διαμαντή, και στη συνέχεια να τον καταδιώκει εντός αγωνιστικού χώρου, επιχειρώντας να τον χτυπήσει με γροθιές.

Το περιστατικό προκάλεσε πανικό και αναστάτωση, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ο ερασιτεχνικός και κοινωνικός χαρακτήρας της διοργάνωσης, που στόχο έχει την προώθηση του αθλητισμού και της ευγενούς άμιλλας.

Ο διαιτητής προχώρησε σε κατάθεση μήνυσης στο Αστυνομικό Τμήμα της Ρόδου, ενώ πλέον αναμένονται οι ενέργειες των αρμόδιων Αρχών, καθώς και η στάση των διοργανωτών απέναντι σε ένα γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική αθλητική κοινωνία.