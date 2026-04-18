Σε ορισμένα μέρη, η παιδική ηλικία μοιάζει να τελειώνει απότομα, δίνοντας τη θέση της σε ένα σκληρό και αυστηρό περιβάλλον, όπου το παιχνίδι αντικαθίσταται από εντολές και η έκφραση συναισθημάτων θεωρείται αδυναμία.

Εκεί, νεαρά αγόρια υποβάλλονται σε απαιτητικές και συχνά ακραίες δοκιμασίες, από τρεξίματα σε λάσπες μέχρι βουτιές σε παγωμένο νερό. Μια νέα, ανησυχητική «βιομηχανία ανδρισμού» φαίνεται να αναπτύσσεται τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη.

Με αφορμή ρεπορτάζ του The New Yorker, έρχονται ξανά στο προσκήνιο κατασκηνώσεις που απευθύνονται σε αγόρια και τους πατεράδες τους, με στόχο —όπως υποστηρίζεται— τη διαμόρφωση «κυρίαρχων αρσενικών» ή «alpha males».

«Μερικοί από τους γιους έμοιαζαν ενθουσιασμένοι που βρίσκονταν εκεί, αλλά πολλοί μου έδιναν την εντύπωση ότι ήταν σχεδόν σαν όμηροι», αναφέρει δημοσιογράφος του περιοδικού.

Σε αυτά τα προγράμματα, η έννοια της δύναμης συνδέεται με την επιβολή, ενώ ο πόνος παρουσιάζεται ως μέσο εξέλιξης. Κάθε φόβος θεωρείται κάτι που πρέπει να ξεπεραστεί με βίαιο τρόπο, και η επιθετικότητα συχνά ενθαρρύνεται ως χαρακτηριστικό «ωρίμανσης».

Σε χαρακτηριστική περιγραφή, προπονητής φέρεται να αναφέρει ότι τα παιδιά καλούνται να εκτελούν εξαντλητικές ασκήσεις, όπως τρέξιμο με βαριοπούλες, άλματα τύπου βατράχου και διαδρομές με εμπόδια σε επικίνδυνα περιβάλλοντα.

Αντίστοιχες πρακτικές έχουν κατά καιρούς καταγγελθεί και σε άλλα προγράμματα, όπου συμμετέχοντες πλήρωναν μεγάλα ποσά για να λάβουν μέρος σε «εμπειρίες μεταμόρφωσης», με ασκήσεις στρατιωτικού τύπου και τεχνικές επιβολής.

Αν και ορισμένες τέτοιες κατασκηνώσεις έχουν πλέον ανασταλεί, οι ανησυχίες παραμένουν, καθώς παρόμοια μοντέλα συνεχίζουν να εμφανίζονται, προβάλλοντας ένα στερεοτυπικό πρότυπο ανδρισμού βασισμένο στη δύναμη και την κυριαρχία.

Ειδικοί τονίζουν ότι η παιδική ηλικία θα πρέπει να προστατεύεται και να βασίζεται στην ενσυναίσθηση και την ασφάλεια, και όχι σε πρακτικές που ενισχύουν τον φόβο και την επιθετικότητα.

Στο τέλος, τα μεγαλύτερα θύματα αυτών των αντιλήψεων δεν είναι μόνο τα ίδια τα παιδιά που συμμετέχουν, αλλά και μια κοινωνία που αναπαράγει τέτοια πρότυπα.