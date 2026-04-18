Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και άλλοι έχουν τραυματιστεί στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο από πυρά ενόπλου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, άγνωστος άνοιξε πυρ εναντίον περαστικών στην περιοχή Χολοσίιβσκι του Κιέβου και βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τη σύλληψη του υπόπτου, ο οποίος έχει «ταμπουρωθεί» πλέον εντός ενός σουπερμάρκετ.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο ο ένοπλος βρίσκεται μέσα στο σούπερ μάρκετ από το οποίο ακούγονται πυροβολισμοί. Ακόμα ανέφερε ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο νεκροί από την ανταλλαγή πυροβολισμών και τουλάχιστον 10 τραυματίες ανάμεσά τους και ένα παιδί.

Σε βίντεο που έχουν ανέβει στα social media διακρίνεται ένας ένοπλος να κρατάει ένα αυτόματο όπλο και να πυροβολεί αδιακρίτως όποιον βλέπει στον δρόμο.

Βίντεο από τη στιγμή των πυροβολισμών

