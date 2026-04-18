Ένας 51χρονος αλλοδαπός συνελήφθη από τις αρχές ως υπαίτιος για την πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Άμπελου Αχαΐας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα με την προβλεπόμενη αυτόφωρη διαδικασία, ενώ σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.950 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις για παραβάσεις που σχετίζονται με πρόκληση πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται ότι συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα του Σαββάτου για φωτιά σε δασική έκταση στην Αχαΐα.

Η φωτιά έκαιγε σε βουνό με πυκνή δασική βλάστηση στην περιοχή Άμπελος και έλαβε μεγάλες διαστάσεις με αποτέλεσμα να ηχήσει το 112 για εκκένωση στην Άνω Ποροβίτσα.