Ο θρυλικός Βραζιλιάνος μπασκετμπολίστας, Όσκαρ Σμιντ, έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή (17/4) σε ηλικία 68 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Ο Σμιντ, μια εμβληματική φιγούρα του βραζιλιάνικου και παγκόσμιου μπάσκετ, συμμετείχε σε πέντε συνεχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες και παραμένει μέχρι σήμερα ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Ολυμπιακών τουρνουά, με 1093 πόντους.

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης, με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, αποχαιρέτησε τον Σμιντ, χαρακτηρίζοντάς τον φίλο του και ευχαριστώντας τον για τις αλησμόνητες μάχες τους στο παρκέ.

«Το μπάσκετ σήμερα έχασε ένα θρύλο. Αντίο φίλε Όσκαρ. Ευχαριστώ για τις απίθανες μάχες μας», έγραψε ο Γιαννάκης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giannakis Academy (@giannakisacademy)