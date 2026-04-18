Ο Μάικ Τζέιμς άνοιξε συζήτηση στον προωσπικό του λογαριασμό στο X, με άλλους χρήστες, για το ποια ομάδες στην Euroleague είναι μεγάλες παραδοσιακά.

Η Ζάλγκιρις εντυπωσιάζει φέτος στη EuroLeague, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση στην κανονική περίοδο, ωστόσο ο σταρ της Μονακό δήλωσε ξεκάθαρα ότι δεν την θεωρεί «μεγάλη» ομάδα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις

Στη συνέχεια, βέβαια επισήμανε ότι ούτε η ομάδα του Πριγκιπάτου, έχει ιστορία, οπότε δεν μπορεί να την βάλει στη συζήτηση με τις πιο ιστορικές ομάδες.

