Η regular season της Euroleague ολοκληρώθηκε, με τον Μόουζες Ράιτ της Ζαλγκίρις να αναδεικνύεται MVP της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας.

Ο δυναμικός σέντερ της λιθουανικής ομάδας πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στη νίκη απέναντι στην Παρί, σημειώνοντας double-double με 16 πόντους (6/7 δίποντα, 4/6 βολές) και 18 ριμπάουντ. Παράλληλα, πρόσθεσε στη στατιστική του 3 τάπες, 3 κλεψίματα και 8 κερδισμένα φάουλ, συγκεντρώνοντας 43 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.