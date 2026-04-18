Οι γραμμές που χωρίζουν τη επιστημονική φαντασία από την πραγματικότητα γίνονται ολοένα και πιο δυσδιάκριτες. Μια ομάδα επιστημόνων κατάφερε να αναπτύξει νευρώνες μύγας μέσα σε ένα «ψηφιακό οικοσύστημα», δημιουργώντας ένα πείραμα που προκαλεί ερωτήματα για το αν η επιστήμη έχει ανοίξει την πόρτα σε έναν νέο κόσμο ψηφιακής ζωής, ικανό να αλλάξει το μέλλον της ανθρωπότητας και το μέλλον κάθε ζωντανού οργανισμού στον πλανήτη.

Η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε ένα κρίσιμο ερώτημα: πώς μπορεί μια προσομοίωση υπολογιστή να ελέγξει βιολογικές τάσεις και κινήσεις; Η απάντηση ίσως βρίσκεται στην ταχύτατη πρόοδο της τεχνολογίας, η οποία κάνει το φανταστικό να μοιάζει πλέον εφικτό.

Η επιστημονική φαντασία πλησιάζει την πραγματικότητα

Τα τελευταία χρόνια, η ανθρωπότητα έχει καταφέρει να μετατρέψει ορισμένες από τις πιο εμβληματικές ιδέες της επιστημονικής φαντασίας σε πραγματικότητα. Η διεπαφή εγκεφάλου-υπολογιστή έχει περάσει σε ανθρώπινες δοκιμές χάρη σε εταιρείες όπως η Neuralink, η οποία εμφύτευσε την τεχνολογία σε επτά άτομα με σοβαρή παράλυση, επιτρέποντάς τους να ελέγχουν ρομποτικά άκρα με τη σκέψη.

Παράλληλα, νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να μεταφράζουν τη δραστηριότητα του εγκεφάλου σε κείμενο ή εικόνες, καθιστώντας δυνατή –ως ένα βαθμό– την «ανάγνωση» σκέψεων. Το 2024, ο κινεζικός αντιδραστήρας «τεχνητός ήλιος» Huanliu-3 πέτυχε σταθερό μαγνητικό έλεγχο για πυρηνική σύντηξη, ενώ το εργαστήριο JET στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέρριψε ρεκόρ παράγοντας 69 μεγατζάουλ ενέργειας σύντηξης.

Τεχνολογικά άλματα πέρα από κάθε προσδοκία

Η Google σημείωσε εντυπωσιακή πρόοδο με τον επεξεργαστή Willow, ο οποίος ολοκλήρωσε έναν περίπλοκο υπολογισμό σε λιγότερο από πέντε λεπτά — μια διαδικασία που θα απαιτούσε 10 σεπτιλίον χρόνια για έναν συμβατικό υπερυπολογιστή. Το γεγονός αυτό σηματοδότησε μια μετάβαση από τη θεωρητική κβαντική επεξεργασία σε πρακτική, επιταχυνόμενη υπολογιστική εφαρμογή.

Ωστόσο, η τεχνολογική πρόοδος δεν είναι πάντα θετική. Οι συσκευές μας παρακολουθούν διαρκώς τις συνήθειες και τις προτιμήσεις μας. Για να αντιστραφεί αυτή η τάση, αναπτύχθηκε ένας νέος τύπος «μαύρου τηλεφώνου» που προσφέρει αυξημένη ασφάλεια και ανωνυμία.

Την ίδια στιγμή, η ρομποτική κάνει άλματα: από τις οικιακές συσκευές που αναλαμβάνουν τις δουλειές του σπιτιού έως τα ρομπότ που θυμίζουν σκηνές από σειρές όπως το Fallout. Το όνειρο των ρομπότ που εκτελούν οικιακές εργασίες έχει πλέον γίνει πραγματικότητα.

Η EON Systems και η «ψηφιακή μύγα»

Η εταιρεία EON Systems προχώρησε σε ένα πρωτοφανές επίτευγμα, αναπτύσσοντας νευρώνες μύγας σε υπολογιστικό σύστημα. Η ομάδα «ανέβασε» έναν πλήρη χάρτη εγκεφάλου μύγας φρούτου σε ένα εικονικό σώμα, ενσωματώνοντας 140.000 νευρώνες σε μια «ψηφιακή οντότητα».

Το σύστημα αυτό επέτρεψε στη μύγα να συνεχίσει φυσικές συμπεριφορές, όπως να αποφεύγει σκιές ή να κινείται προς τη ζάχαρη. Η εξέλιξη έχει διχάσει την επιστημονική κοινότητα, με ορισμένους να τη χαρακτηρίζουν «Φρανκενστάιν των μυγών».

Η EON Systems σχεδιάζει να προχωρήσει στο επόμενο βήμα: τη χαρτογράφηση και ενσωμάτωση ενός εγκεφάλου ποντικιού, πολύ πιο περίπλοκου από εκείνον της μύγας και βιολογικά πιο κοντινού στον άνθρωπο. Η τεχνολογία αυτή υπόσχεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που μελετούμε τον εγκέφαλο — αλλά και το πώς αντιλαμβανόμαστε τα όρια ανάμεσα στη ζωή και τη μηχανή.

Πηγή: ecoportal.net