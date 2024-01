Ένα βίντεο αποκαλύπτει τι κάνουν οι μύγες όταν «εισβάλλουν» στο φαγητό μας. Το βίντεο που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στα social media αποκαλύπτει ότι όταν οι μύγες αγγίζουν το φαγητό, δεν αρχίζουν αμέσως να το τρώνε.

«Οι μύγες δεν μπορούν στην πραγματικότητα να μασήσουν όπως οι άνθρωποι, οπότε αντί γι’ αυτό βγάζουν έναν ειδικό τύπο σάλιου ακριβώς πάνω στο γεύμα σας», εξηγεί το βίντεο.

«Αυτό το σάλιο περιέχει πεπτικά ένζυμα, που διασπούν το φαγητό σας σε ένα υγρό». Τότε η μύγα μπορεί να το ρουφήξει «σαν smoothie». «Με αυτόν τον τρόπο καταναλώνουν το φαγητό σας», σημειώνεται στο βίντεο.

Εκατοντάδες χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αηδίασαν από την αποκάλυψη. «Ωχ, γιατί το είδα αυτό;», αναρωτήθηκε ένας από αυτούς.

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Να θυμάστε παιδιά, οι μύγες είναι πάνω στα κακά όλη μέρα. Και τα πετάνε πάνω στο φαγητό σας και τα σωματίδια από τα πόδια τους είναι επίσης περιττώματα. Λόγοι για τους οποίους δεν τρώω το φαγητό μου, αφού έχει βρεθεί πάνω του μια μύγα…».

«Εκπλήσσομαι που πολλοί άνθρωποι δεν ήξεραν ότι έτσι τρώνε οι μύγες», είπε ένας άλλος.

Ο Δρ Cameron Webb έγραψε ένα άρθρο για το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, που επιβεβαιώνει ότι έτσι ακριβώς τρώνε οι μύγες, σύμφωνα με τη New York Post.

Video reveals disgusting truth of what happens when a fly lands on your food: ‘Why did I watch this’ https://t.co/QZvXAlCYmB pic.twitter.com/x0GgV5Ljf4

— New York Post (@nypost) January 17, 2024