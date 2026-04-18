Νέα αρχαιολογικά ευρήματα στο Περού αποκαλύπτουν στοιχεία για την παρουσία των γνωστών άτριχων σκύλων της περιοχής κατά την εποχή της αυτοκρατορίας των Ουάρι. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Phys.org, η ερευνήτρια Weronika Tomczyk από το Dartmouth College και η ομάδα της μελέτησαν περισσότερα από 300 οστά σκύλων που βρέθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο El Castillo de Huarmey στη βόρεια πλευρά της χώρας.

Το σημείο αυτό είναι γνωστό για τον βασιλικό τάφο της αυτοκρατορίας των Ουάρι, που είχε ανασκαφεί στο παρελθόν. Όπως εξήγησε η Tomczyk, «μόνο ορισμένα ευρήματα εντοπίστηκαν σε αδιατάρακτα στρώματα, ενώ τα περισσότερα προέρχονταν από χώματα που είχαν διαταραχθεί από τη δράση τυμβωρύχων τη δεκαετία του 1980».

Η έρευνα επικεντρώθηκε κυρίως σε κάτω γνάθους και κνήμες, ώστε να αποφευχθεί η δειγματοληψία από το ίδιο ζώο περισσότερες από μία φορές. Το δείγμα αντιπροσώπευε τουλάχιστον 20 διαφορετικούς σκύλους, από κουτάβια έως ηλικιωμένα ζώα. Τα περισσότερα οστά εμφάνιζαν ελάχιστα ίχνη τεμαχισμού, ενώ κάποια βρέθηκαν κοντά σε ανθρώπινα λείψανα.

Η εγγύτητα αυτή υποδηλώνει ότι οι σκύλοι ενδέχεται να είχαν ταφεί μαζί με ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένας έφηβος και ένας τεχνίτης που είχαν ενταφιαστεί με εργαλεία και άλλα κτερίσματα. Τρεις από τους σκύλους ταυτοποιήθηκαν ως Περουβιανοί Άτριχοι Σκύλοι βάσει της απουσίας προγομφίων και γομφίων, χαρακτηριστικό που συνδέεται με το γονίδιο της ατριχίας.

Η χημική ανάλυση των οστών έδειξε ότι τα ζώα αυτά είχαν διατροφή παρόμοια με εκείνη των παιδιών της κοινωνίας των Ουάρι. Οι ερευνητές σημειώνουν πως πρόκειται για την πρώτη φυσική απόδειξη ύπαρξης άτριχων σκύλων σε χώρο των Ουάρι, παρότι είχαν ήδη απεικονιστεί στην τέχνη τους.

Η σχετική επιστημονική μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Anthropological Archaeology.