Η σημερινή ημέρα αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για μια πολιτιστική εξόρμηση, καθώς η χώρα γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μνημείων. Με τις πύλες των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων να ανοίγουν διάπλατα και χωρίς αντίτιμο για το κοινό, οι πολίτες έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στην ιστορία μας δωρεάν. Η 18η Απριλίου είναι μία από τις θεσμοθετημένες ημερομηνίες που το Υπουργείο Πολιτισμού αίρει την υποχρέωση εισιτηρίου, ενισχύοντας την πρόσβαση όλων στον εθνικό μας πλούτο.

Πέρα από τους σημερινούς εορτασμούς, το νομικό πλαίσιο προβλέπει συγκεκριμένες ημέρες για τους επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά και μόνιμες απαλλαγές για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, νέους και εκπαιδευτικούς. Η καλή γνώση των ημερομηνιών και των κατηγοριών δικαιούχων μπορεί να μετατρέψει μια απλή Κυριακή σε μια υψηλής αξίας εμπειρία πολιτισμού χωρίς κανένα κόστος.

Ημερολόγιο δωρεάν εισόδων – Σημειώστε τις ημερομηνίες

Αν χάσετε τη σημερινή ευκαιρία, δείτε πότε μπορείτε να επισκεφθείτε δωρεάν τα μουσεία:

18 Μαΐου: Διεθνής Ημέρα Μουσείων.

Τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου: Διήμερο Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

28η Οκτωβρίου: Εθνική Εορτή.

6 Μαρτίου: Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη.

Κάθε 1η και 3η Κυριακή του μήνα: Ισχύει για το διάστημα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου.

Ποιοι δεν πληρώνουν ποτέ εισιτήριο

Εκτός από τις γενικές ημέρες ελεύθερης εισόδου, οι παρακάτω ομάδες έχουν μόνιμη απαλλαγή:

Νέοι έως 25 ετών από κράτη-μέλη της Ε.Ε. (με επίδειξη ταυτότητας).

Άνεργοι (με έγκυρη βεβαίωση ανεργίας).

ΑμεΑ και ένας συνοδός (για αναπηρία άνω του 67% ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης).

Πολύτεκνοι, Τρίτεκνοι και Μονογονεϊκές οικογένειες (έως το 25ο έτος του τέκνου με τα σχετικά πιστοποιητικά).

Δημοσιογράφοι (με την επαγγελματική τους ταυτότητα σε ισχύ).

Μειωμένο Εισιτήριο (50%)

Άνω των 65 ετών: Για πολίτες Ε.Ε. κατά το διάστημα από 1η Οκτωβρίου έως 31η Μαΐου.

Δελτίο Ελεύθερης Εισόδου 3ετούς διάρκειας

Για τις κατηγορίες που δικαιούνται Δελτίο Ελεύθερης Εισόδου 3ετούς διάρκειας (όπως εκπαιδευτικοί και πτυχιούχοι αρχαιολογικών σχολών), οι αιτήσεις γίνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ. ή στα ΚΕΠ του Δήμου σας με δύο φωτογραφίες και τα αντίστοιχα πτυχία ή βεβαιώσεις εργασίας.