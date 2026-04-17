Η ΑΕΚ άγγιξε μια ιστορική πρόκριση απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο, σε ένα παιχνίδι όπου κατάφερε να ανατρέψει το 3-0 του πρώτου αγώνα και να ισοφαρίσει τη συνολική διαφορά στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ωστόσο, το γκολ που δέχτηκε στο 60ο λεπτό έγειρε οριστικά την πλάστιγγα υπέρ των Ισπανών και της στέρησε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Conference League.

Ξεχωριστή ήταν η παρουσία του Ζίνι, ο οποίος πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με δύο γκολ, οδηγώντας την προσπάθεια της Ένωσης για την ανατροπή. Παρά τη δική του εξαιρετική βραδιά, το αποτέλεσμα δεν συνοδεύτηκε από την πρόκριση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε

«Αισθάνομαι υπερήφανος για την προσπάθεια της ομάδας. Δουλέψαμε σκληρά όλη την εβδομάδα και θέλαμε πολύ να ανατρέψουμε την ήττα του πρώτου αγώνα. Δώσαμε τα πάντα και, σίγουρα, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Πρέπει το τσιπ να γυρίσει, γιατί μας περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα.

Μπήκαμε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, δώσαμε τα πάντα και ήταν λογικό να βγει κούραση. Πρέπει να σηκώσουμε κεφάλι. Έχουμε μπροστά μας πολύ σημαντικούς αγώνες και οφείλουμε να εμφανιστούμε πανέτοιμοι».

Για τα δύο γκολ που σημείωσε: «Είμαι χαρούμενος για τα γκολ, αλλά στενοχωρημένος που δεν πήραμε την πρόκριση. Προσωπικά περιμένω την ευκαιρία και όταν αυτή μου δίνεται, προσπαθώ να βοηθήσω».