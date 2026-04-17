Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο T-Center, όπου ο Γιώργος Καραγκούνης έγινε δεκτός με αποθέωση από τον κόσμο του Παναθηναϊκού κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Αναντολού Εφές για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της EuroLeague.

Ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής του «τριφυλλιού» βρέθηκε στις εξέδρες για να παρακολουθήσει από κοντά το κρίσιμο παιχνίδι, με την παρουσία του να γίνεται άμεσα αντιληπτή και να προκαλεί έντονο χειροκρότημα και συνθήματα από τις κατάμεστες κερκίδες.

Η EuroLeague δεν άφησε ασχολίαστη την παρουσία του, αφιερώνοντάς του ανάρτηση στα social media, στην οποία τον χαρακτήρισε ως έναν από τους κορυφαίους Έλληνες αθλητές και ιδιαίτερα αγαπητό πρόσωπο για την πράσινη εξέδρα.

Ο «Κάρα» γνώρισε για ακόμη μία φορά την αγάπη του κόσμου, σε μια βραδιά όπου το μπασκετικό και το ποδοσφαιρικό στοιχείο του Παναθηναϊκού συναντήθηκαν μέσα σε αποθέωση.

🤩 A generational Greek athlete and a fan favourite in the green and Greek stands, Giorgos Karagounis #EveryGameMatters pic.twitter.com/1pGoFHVeC2 — EuroLeague (@EuroLeague) April 17, 2026