Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα και Μπράγκα-Φράιμπουργκ είναι τα δύο ζευγάρια των ημιτελικών (30/4 και 7/5 τα δύο παιχνίδια) του Europa League.
Η Νότιγχαμ Φόρεστ νίκησε την Πόρτο στο «Σίτι Γκράουντ» με 1-0 και σε συνδυασμό με το 1-1 του πρώτου αγώνα προκρίθηκε στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει την Άστον Βίλα, που νίκησε με 4-0 την Μπολόνια και με 2/2 νίκες πέρασε στην τελική τετράδα.
Μπράγκα-Φράιμπουργκ είναι το άλλο ζευγάρια, με τους Πορτογάλους να κερδίζουν στην Ισπανία την Μπέτις με 4-2 (1-1 το πρώτο ματς), ενώ η Φράιμπουργκ κέρδισε εκτός έδρας με 3-1 την Θέλτα και με «δύο στα δύο» απέναντι στην ισπανική ομάδα πέρασε στα ημιτελικά.
Ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 20 Μαΐου και θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο της Μπεσίκτας (Vodafone Arena) στην Κωνσταντινούπολη.
Τα αποτελέσματα των πρώτων προημιτελικών
Μπράγκα – Μπέτις 1-1
Μπολόνια – Άστον Βίλα 1-3
Πόρτο – Νότιγχαμ 1-1
Φράιμπουργκ – Θέλτα 3-0
Τα αποτελέσματα των δεύτερων προημιτελικών
Θέλτα – Φράιμπουργκ 1-3
Άστον Βίλα – Μπολόνια 4-0
Νότιγχαμ – Πόρτο 1-0
Μπέτις – Μπράγκα 2-4
Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά
Μπράγκα Vs Φράιμπουργκ
Νότιγχαμ Vs Άστον Βίλα
Ο τελικός
20 Μαΐου στο γήπεδο της Μπεσίκτας, Vodafone Arena, στην Κωνσταντινούπολη.
- Συγκλονίζει ο πατέρας της Μυρτώς: «Σήμερα έχω γάμο και κηδεία, την έντυσα νυφούλα και πήγα και μίλησα μαζί της»
- Γιώργος Μυλωνάκης: Παραμένει διασωληνωμένος – Οι πρώτες εκτιμήσεις για την κατάσταση της υγείας του σε 10-15 ημέρες
- Άρωμα “Pulp Fiction” στο Πεντάγωνο – Ο Πιτ Χέγκσεθ χρησιμοποίησε προσευχή από την… ταινία του Ταραντίνο