Η Κρίσταλ Πάλας μπορεί να ηττήθηκε με 2-1 από τη Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι», ωστόσο χάρη στο εμφατικό 3-0 του πρώτου αγώνα στο Λονδίνο πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Conference League.

Η ομάδα της Premier League ξεκίνησε ιδανικά τη ρεβάνς, καθώς άνοιξε το σκορ στο 17ο λεπτό με τον Σαρ, βάζοντας ακόμη πιο δύσκολα στους «βιόλα». Η Φιορεντίνα αντέδρασε και ισοφάρισε στο 30’, όταν ο Γκούντμουνσον βρήκε δίχτυα για το 1-1 του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος οι Ιταλοί ολοκλήρωσαν την ανατροπή της βραδιάς με γκολ του Εντούρ στο 53’, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1. Παρ’ όλα αυτά, το αποτέλεσμα δεν ήταν αρκετό για να αλλάξει η εικόνα του ζευγαριού, με την Κρίσταλ Πάλας να πανηγυρίζει την πρόκριση στην τετράδα της διοργάνωσης.