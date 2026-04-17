Ανατροπή λεωφορείου σημειώθηκε το απόγευμα σε δρόμο που οδηγεί προς την Ανώπολη Σφακίων στην Κρήτη, όταν όχημα του ΚΤΕΛ εξετράπη της πορείας του και κατέληξε με τις ρόδες προς τα πάνω.

Το μεσαίου μεγέθους λεωφορείο εκτελούσε τοπικό δρομολόγιο στην περιοχή. Παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Οι Αρχές ενημερώθηκαν άμεσα και έσπευσαν στο σημείο.

Όπως μεταδίδει το Flashnews.gr, τα ακριβή αίτια του ατυχήματος παραμένουν άγνωστα. Ωστόσο, δεν αποκλείεται οι ισχυροί άνεμοι που πλήττουν την περιοχή να συνέβαλαν στην ανατροπή του οχήματος.

Ισχυροί άνεμοι και εκτεταμένα προβλήματα στα Σφακιά

Από χθες στα Σφακιά επικρατούν θυελλώδεις άνεμοι, που σε ορισμένα σημεία είναι τόσο έντονοι ώστε «σηκώνουν πέτρες» και προκαλούν σοβαρές ζημιές.

Ο δήμαρχος Σφακίων, Γιάννης Ζερβός, δήλωσε στο Flashnews.gr: «Λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή έχουν προκληθεί ζημιές αλλά και εκτεταμμένα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Χθες έγινε στην περιοχή μπλακ άουτ. Σήμερα παραμένει το πρόβλημα ηλεκτροδότησης στην περιοχή των Κομιτάδων καθώς ο αέρας έριξε ολόκληρο στύλο, ενώ στην Ανώπολη και το Λουτρό έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση, χωρίς ωστόσο να λείπουν τοπικά προβλήματα. Τέλος, πρόβλημα αντιμετωπίζει η Αγία Ρουμέλη που δεν έχει δυνατότητα πρόσβασης λόγω ανέμων».