Η νέα Rolls – Royce Project Nightingale δεν θα ξεπεράσει σε παραγωγή τα 100 αντίτυπα. Το εντυπωσιακό στο νέο ηλεκτρικό, κάμπριο είναι η τιμή του που θα αγγίζει τα 8 εκατομμύρια ευρώ! Μάλιστα η Rolls-Royce ισχυρίζεται ότι η Project Nightingale είναι έτοιμη κατά 99% και σε λίγο διάστημα θα μπει στην παραγωγή. Ακόμη πιο εντυπωσιακό ότι η εταιρεία δηλώνει σχεδόν έτοιμη και με το πελατολόγιο της.

Ήδη έχουν επιλεγεί οι υποψήφιοι αγοραστές και μάλιστα ένα από τα κριτήρια της αγοράς είναι οι νέοι ιδιοκτήτες να κρατήσουν το νέο μοντέλο στη συλλογή τους!