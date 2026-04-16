Εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε ότι οι επιβάτες αποχώρησαν οικειοθελώς από την πτήση που θα αναχωρούσε από το αεροδρόμιο London Southend με προορισμό τη Μάλαγα, προγραμματισμένη για τις 08:40 (ώρα Βρετανίας) το Σάββατο.

Η EasyJet εξήγησε ότι στους πελάτες που αποβιβάστηκαν προσφέρθηκε δωρεάν μεταφορά από το Έσσεξ στο αεροδρόμιο Gatwick για εναλλακτική πτήση την ίδια ημέρα, καθώς και αποζημίωση.

Η επιβάτιδα Kelly Wayland, που παρέμεινε στο αεροσκάφος, είπε ότι αρχικά νόμιζε πως ο κυβερνήτης «αστειευόταν». Όπως ανέφερε, ο πιλότος ζήτησε αρχικά από έξι άτομα να αποβιβαστούν προτού μπορέσει να πραγματοποιηθεί η απογείωση, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Your Southend.

Εκπρόσωπος της εταιρείας διευκρίνισε ότι το όριο βάρους καθορίστηκε από τις καιρικές συνθήκες και το μικρό μήκος του διαδρόμου απογείωσης.

Η Wayland, ανεξάρτητη ταξιδιωτική πράκτορας, δήλωσε ότι η καθυστέρηση διήρκεσε περίπου 20 λεπτά, ωστόσο χαρακτήρισε την εμπειρία «απίστευτη». «Αρχικά πίστεψα πως ο πιλότος έκανε πλάκα», είπε, προσθέτοντας ότι είναι «λίγο αγχωμένη επιβάτις» και ότι οι ασυνήθιστες συνθήκες την έκαναν να αισθανθεί «λίγο άβολα».

Η 45χρονη ανέφερε ότι το πλήρωμα πρότεινε προσωρινά να σταλεί η αποσκευή ξεχωριστά, όμως τελικά πέντε άτομα προσφέρθηκαν να αποβιβαστούν μέσα σε περίπου δέκα λεπτά. Οι υπόλοιποι επιβάτες τους χειροκρότησαν καθώς αποχωρούσαν.

Η εταιρεία δεν γνωστοποίησε το ύψος της αποζημίωσης, ωστόσο, σύμφωνα με τις οδηγίες της UK Civil Aviation Authority, η ακύρωση πτήσεων μεσαίας απόστασης μπορεί να συνεπάγεται αποζημίωση από 175 έως 350 λίρες, ανάλογα με τη διάρκεια της καθυστέρησης.

«Η ασφάλεια και η ευημερία των επιβατών και του πληρώματος αποτελούν πάντα την ύψιστη προτεραιότητα της EasyJet», σημείωσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας.

Παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί και το 2014 στην ίδια διαδρομή Southend – Μάλαγα.

Οι αεροπορικές εταιρείες συνήθως δεν ζυγίζουν τους επιβάτες πριν την πτήση, αλλά βασίζονται σε μέσους όρους βάρους ανά άτομο. Σύμφωνα με μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) το 2022, το μέσο βάρος επιβάτη μαζί με τη χειραποσκευή ανέρχεται σε 84 κιλά.