Στην Allianz Arena το μήνυμα πριν τη σέντρα ήταν ξεκάθαρο: «Όλοι στα κόκκινα», όπως είχε ζητήσει ο Γιόσουα Κίμιχ για το μεγάλο παιχνίδι απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Όμως δεν ακολούθησαν όλοι το dress code, με τον Λέναρτ Καρλ να κάνει τη… δική του δήλωση μόδας, εμφανιζόμενος από την κορυφή ως τα νύχια ντυμένος σε έντονο νέον ροζ.

Η Μπάγερν Μονάχου πήρε τη μεγάλη νίκη με 4-3 απέναντι στη Ρεάλ σε μια χορταστική ρεβάνς προημιτελικών Champions League και πανηγύρισε την πρόκριση στα ημιτελικά, όμως πέρα από το αγωνιστικό σκέλος, ένα από τα πιο συζητημένα πρόσωπα της βραδιάς δεν ήταν παίκτης μέσα στο χορτάρι.

Ο Καρλ και το… ροζ statement στην εξέδρα

Ο νεαρός αστέρας της Μπάγερν, όντας τραυματίας, αποφάσισε να παρακολουθήσει το ματς με εμφάνιση που δύσκολα περνούσε απαρατήρητη: ολόσωμη ροζ φόρμα, ροζ σκουφί και ροζ παπούτσια, σε ένα look που δεν είχε καμία σχέση με το “all red” της βραδιάς.

Σε στιγμιότυπα από το γήπεδο φαίνεται να ψάχνει τη θέση του πριν την έναρξη, με αρκετούς φιλάθλους να τον κοιτούν με απορία — και άλλους να προσπαθούν απλά να συγκρατήσουν το γέλιο τους.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, ο 18χρονος έγινε ακόμα πιο ορατός. Κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσει μαζί με την ομάδα μπροστά στην κερκίδα, και μέσα στο «κόκκινο τείχος» των οπαδών της Μπάγερν, το νέον ροζ outfit του έμοιαζε σχεδόν… φωτεινός σηματοδότης της Allianz Arena.

Το internet έκανε τη δουλειά του: «Ροζ Πάνθηρας» και… θεωρίες

Φυσικά, τα social media δεν άφησαν το θέμα να περάσει έτσι. Το ροζ look του Καρλ έγινε γρήγορα viral, με τους χρήστες να τον βαφτίζουν από «Ροζ Πάνθηρα» μέχρι «ζωντανό highlighter».

«Αυτή η εμφάνιση πρέπει να μελετηθεί επιστημονικά», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης στο X.

Δεν έλειψαν και οι πιο πονηρές αναφορές, με κάποιους να αστειεύονται πως ίσως υπάρχει κρυφό deal με τη Telekom, χορηγό της Μπάγερν. Σε κάθε περίπτωση, η Μπάγερν πήρε την πρόκριση — αλλά το βραβείο… «πιο συζητημένο look της βραδιάς» δύσκολα φεύγει από τον Λέναρτ Καρλ.