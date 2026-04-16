Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τετάρτης (15/4) μετά τη νίκη της Μπάγερν Μονάχου με 4-3 επί της Ρεάλ Μαδρίτης, στη ρεβάνς των προημιτελικών του Champions League.

Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ, με τη Ρεάλ να παίρνει προβάδισμα τρεις φορές στο σκορ, όμως οι Βαυαροί κατάφεραν να φτάσουν στην ανατροπή στα τελευταία λεπτά χάρη στα γκολ των Λουίς Ντίαζ και Μάικλ Ολίσε.

Μετά το νικητήριο τέρμα του Ολίσε, αρκετοί οπαδοί της Μπάγερν παραβίασαν τα κιγκλιδώματα της εξέδρας και εισήλθαν σε χώρο όπου δεν επιτρεπόταν η πρόσβαση, προκειμένου να πανηγυρίσουν μαζί με τους παίκτες.

Κατά την κίνησή τους προκάλεσαν συνωστισμό δίπλα στον αγωνιστικό χώρο, πιέζοντας φωτογράφους πάνω στις φωτεινές διαφημιστικές πινακίδες, ενώ υπήρξαν επαφές και με ποδοσφαιριστές που βρίσκονταν στο σημείο.

Ο φωτογράφος του Reuters, Κάι Πφάφενμπαχ, γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του ότι έχασε προσωρινά τις αισθήσεις του μετά το περιστατικό.

«Για όσους ρωτούν, είμαι καλά. Έχω μερικούς μώλωπες, αλλά δεν υπάρχει κάταγμα ή εγκεφαλική βλάβη», ανέφερε, δημοσιεύοντας παράλληλα εικόνες από τη στιγμή του χάους.

Αντίδραση από Μπάγερν και οπαδούς

Η Μπάγερν κινήθηκε άμεσα μετά τα γεγονότα, επικοινωνώντας τόσο με τους τραυματισμένους φωτογράφους όσο και με τους φιλάθλους που συμμετείχαν στο συμβάν.

Σε δήλωση προς το AFP, ο σύνδεσμος οργανωμένων οπαδών Club Nr.12 ανέφερε:

«Λυπούμαστε για τους τραυματισμούς που υπέστησαν εκπρόσωποι των ΜΜΕ στη διάρκεια του αγώνα Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης».

Όπως επισημάνθηκε, αρκετοί από τους εμπλεκόμενους οπαδούς εξέφρασαν τη λύπη τους και ζήτησαν συγγνώμη για όσα συνέβησαν.

Le Club Nr.12, l’un des principaux groupes de supporters munichois, a affirmé que les fans, informés de l’incident, ont présenté leurs excuses après cet incident. ➡️ https://t.co/kikFOwPYiy https://t.co/kikFOwPYiy — Le Figaro Sport (@Sport24Team) April 16, 2026

Στα χέρια της UEFA η υπόθεση

Πλέον, η UEFA αναμένεται να εξετάσει τις εκθέσεις του παρατηρητή και των υπευθύνων ασφαλείας, προκειμένου να αποφασίσει αν θα ανοίξει επίσημη πειθαρχική διαδικασία για τα γεγονότα στο γήπεδο.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Μπάγερν είχε τιμωρηθεί και νωρίτερα μέσα στη σεζόν, με κλείσιμο τμήματος της έδρας της λόγω χρήσης πυροτεχνημάτων.