Δημοφιλή
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
Που και πότε θα δείτε το Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο
Ο Ολυμπιακός το βράδυ της Πέμπτης (16/04, 21:15) υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ, για την 38η και τελευταία αγωνιστική της Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι», όντες στην πρώτη θέση, με νίκη εξασφαλίζουν την κατάκτηση της κορυφής και θα περιμένουν τον αντίπαλό τους στα Play Offs μέσω της διαδικασίας των play-in. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από […]
Κανονικά στο Μουντιάλ το Ιράν – Τι δήλωσε ο Ινφαντίνο
Το αγωνιστικό παζλ του επερχόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει συμπληρωθεί εδώ και αρκετό καιρό, ωστόσο ένα σημαντικό ερωτηματικό εξακολουθούσε να παραμένει γύρω από τη συμμετοχή του Ιράν στη διοργάνωση. Οι αμφιβολίες που είχαν δημιουργηθεί το προηγούμενο διάστημα φαίνεται πως πλέον υποχωρούν, μετά και τις επίσημες τοποθετήσεις του Τζάνι Ινφαντίνο. Ο πρόεδρος της FIFA, μιλώντας σε φόρουμ […]
Champions League: Τα highlights από τα Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης και Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Μπάγερν Μονάχου και Άρσεναλ πήραν το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Champions League το βράδυ της Τετάρτης (15/04), αφήνοντας εκτός συνέχειας τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας αντίστοιχα. Οι Βαυαροί, σε ένα παιχνίδι που θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη για καιρό, επικράτησαν με 4-3 μέσα στην έδρα τους απέναντι στους «μερένγκες», σε μια αναμέτρηση […]
Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης 4-3: Η πρόκριση στους Βαυαρούς στο… θρίλερ του Μονάχου
Απίθανο ματς στο Μόναχο, με πέντε γκολ στο πρώτο ημίχρονο, μια αποβολή και δύο τέρματα στο φινάλε που χάρισαν στη Μπάγερν τη μεγάλη πρόκριση. Η ομάδα του Βινσέντ Κομπανί θα βρει απέναντί της την Παρί Σεν Ζερμέν στα ημιτελικά, με φόντο τον μεγάλο τελικό της 30ής Μαΐου στη Βουδαπέστη. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον πιο […]
Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 0-0: Οι «κανονιέρηδες» στα ημιτελικά χωρίς να πατήσουν… γκάζι, 0-0 με τη Σπόρτινγκ
Η Άρσεναλ, χωρίς να πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοσης, εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League, μένοντας στο 0-0 απέναντι στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο «Έμιρεϊτς». Οι Λονδρέζοι διαχειρίστηκαν το υπέρ τους 1-0 του πρώτου αγώνα και πήραν το εισιτήριο για την τετράδα, όπου θα αντιμετωπίσουν την Ατλέτικο Μαδρίτης. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα έπαιξε πιο […]