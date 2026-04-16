Ο Παναθηναϊκός φέρεται να παρακολουθεί την περίπτωση του Αντί Πελμάρ, ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Transferfeed, o 26χρονος διεθνής Μαδαγασκάριος στόπερ, ο οποίος αγωνίζεται στην πολωνική Γιαγκελόνια με τη μορφή δανεισμού από τη γαλλική Κλερμόν, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον τόσο των Πράσινων, όσο και συλλόγων από τη Γαλλία και τη Γερμανία. […]