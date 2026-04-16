Ιδιαίτερα εκνευρισμένος εμφανίστηκε ο Φλορεντίνο Πέρεθ μετά την ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης από την Μπάγερν Μονάχου με 4-3, αποτέλεσμα που σήμανε τον αποκλεισμό των «μερένγκες» από το Champions League. Ο ισχυρός άνδρας της «βασίλισσας» κατέβηκε στα αποδυτήρια μετά το τέλος της αναμέτρησης και απευθύνθηκε στους ποδοσφαιριστές σε αυστηρό τόνο, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του τόσο για τον αποκλεισμό όσο και για την απογοητευτική συνολικά σεζόν.

Ο πρόεδρος της Ρεάλ βρισκόταν στο Μόναχο για το παιχνίδι και, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ήταν εξοργισμένος μετά τη λήξη του αγώνα. Έτσι, αποφάσισε να μιλήσει προσωπικά στους παίκτες μέσα στα αποδυτήρια.

Μάλιστα, πριν ξεκινήσει την ομιλία του, φέρεται να ζήτησε από τον Αρντά Γκιουλέρ —ο οποίος πέτυχε τα δύο γκολ της Ρεάλ— να αποχωρήσει, λέγοντάς του πως δεν χρειάζεται να παραμείνει για όσα επρόκειτο να ειπωθούν. «Φύγε από εδώ, δεν είναι ανάγκη να βρίσκεσαι εδώ για αυτό που θα συμβεί», φέρεται να του είπε, σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα.

Όπως αναφέρει το «Futbol Fichajes», ο Πέρεθ στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η ομάδα κινδυνεύει να ολοκληρώσει για δεύτερη διαδοχική χρονιά χωρίς τίτλο, εκτός κι αν καταφέρει να καλύψει τη διαφορά των εννέα βαθμών στη La Liga, κάτι που χαρακτήρισε εξαιρετικά δύσκολο για έναν σύλλογο όπως η Ρεάλ.

Παρά την έντονη κριτική, ο πρόεδρος των Μαδριλένων ευχαρίστησε τους ποδοσφαιριστές για την προσπάθεια στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ξεκαθαρίζοντας όμως πως η συνολική εικόνα της χρονιάς δεν τον ικανοποιεί. «Σας ευχαριστώ για την προσπάθεια σήμερα, αλλά η σεζόν είναι εντελώς απογοητευτική», φέρεται να είπε.

Κλείνοντας, υπογράμμισε το βάρος που συνοδεύει τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, τονίζοντας ότι το να αγωνίζεται κάποιος για τον σύλλογο αποτελεί προνόμιο, αλλά ταυτόχρονα και μεγάλη ευθύνη. «Το να παίζεις για τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι προνόμιο και συνεπάγεται πολλές υποχρεώσεις. Πολλοί από εσάς δεν τις έχετε εκπληρώσει. Τουλάχιστον ολοκληρώστε το πρωτάθλημα με αξιοπρέπεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.