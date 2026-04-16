Η Εισαγγελέας προτείνει την ενοχή της Ασπασίας. Η απόφαση αυτή προκαλεί έντονες αντιδράσεις και εντείνει την αγωνία των ηρώων της «Γης της ελιάς» για την έκβαση της υπόθεσης.

Απόψε στις 23:00, στο MEGA, έρχεται ένα ανατρεπτικό επεισόδιο:

Η Βασιλική ζηλεύει την Έμμα, ενώ ο Στέφανος δείχνει να δυσανασχετεί στη Γερμανία και θέλει να γυρίσει πίσω. Η Ερωφίλη επιστρέφει στο σπίτι κι ο Αντώνης της ζητάει να σκεφτεί καλά το μέλλον τους ως ζευγάρι και την πιθανότητα να ξαναπροσπαθήσουν να αποκτήσουν παιδί. Η Χριστιάνα νιώθει έντονα την έλλειψη του Μιχάλη κι αποφασίζει να πάει στη Μάνη. Ο Μανώλης ακούει για μια μητέρα που παράτησε το μωρό της στα σκουπίδια κι αποφασίζει να την τιμωρήσει. Ο Παρασκευάς δανείζεται το αυτοκίνητο του Λυκούργου και βγαίνει ραντεβού με τη Μυρτώ, αλλά εκείνη του μιλάει για το κόλλημά της με τον Κουράκο. Την ίδια ώρα, άγνωστοι κλέβουν το αυτοκίνητο. Τα αποτελέσματα των γυναικολογικών εξετάσεων της Δάφνης βγαίνουν και οι γιατροί συνιστούν χειρουργική επέμβαση για να αποκατασταθεί το πρόβλημα, γεγονός που πανικοβάλλει τον Παυλή. Στο δικαστήριο, η αγόρευση της Εισαγγελέως είναι καταπέλτης και προβληματίζει πολύ τον Λυκούργο. Η Ισμήνη ζητάει από τον Κωνσταντίνο να μεγαλώσουν κι άλλο την οικογένειά τους μέσω δότη κι εκείνος της ανακοινώνει ότι θέλει διαζύγιο.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA