Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συγκλονίζει την Κρήτη, καθώς μια 38χρονη γυναίκα, με εμφανή σημάδια κακοποίησης, αρνήθηκε να καταθέσει εναντίον του 30χρονου συντρόφου της και πατέρα των δύο παιδιών τους, ηλικίας 1,5 και 2,5 ετών.

Παρά το πρησμένο της από τις μπουνιές του συντρόφου της πρόσωπο, το θύμα υποστήριξε πως «είναι καλός άνθρωπος, εργατικός, μας αγαπά». Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, το περιστατικό συνέβη, όταν η μητέρα φέρεται να επέστρεψε αργά τη νύχτα στο σπίτι σε χωριό του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, έπειτα από έξοδο, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ. Τότε ξέσπασε έντονος καβγάς, που οδήγησε στη βίαιη επίθεση.

Μία γειτόνισσα, που άκουσε τις φωνές και τα ουρλιαχτά μέσα στη νύχτα, ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία. Ο 30χρονος συνελήφθη, ενώ η 38χρονη μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ για ιατρικές εξετάσεις. Με εισαγγελική εντολή, τα δύο μικρά παιδιά μεταφέρθηκαν στο ίδιο νοσοκομείο για προσωρινή φιλοξενία. Στην Παιδιατρική Κλινική, τα παιδιά δέχθηκαν τη φροντίδα και τη στοργή του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, μέχρι σήμερα (16/4) το μεσημέρι, οπότε η 38χρονη πήρε εξιτήριο και έφυγε από το νοσοκομείο μαζί με τα παιδιά της, σύμφωνα με το cretalive.gr.