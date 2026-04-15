Παρά τη διατήρηση της εκεχειρίας που έχει συμφωνηθεί με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, στο Ιράν περισσότεροι από 26 εκατομμύρια πολίτες έχουν δηλώσει πρόθυμοι να καταταγούν εθελοντικά, στο πλαίσιο της εκστρατείας με τίτλο «Θυσίασε τη ζωή σου», όπως μετέδωσε η κρατική ραδιοτηλεόραση IRIB.

Ο συνολικός πληθυσμός της χώρας υπολογίζεται σε περίπου 93 εκατομμύρια κατοίκους, γεγονός που καθιστά τον αριθμό των εθελοντών ιδιαίτερα υψηλό σε αναλογία με το σύνολο του πληθυσμού.

Σύμφωνα με το κρατικό ραδιόφωνο, οι εθελοντές προβλέπεται να ενταχθούν στους Φρουρούς της Επανάστασης και στα υπόλοιπα σώματα των ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, σχεδιάζεται η δημιουργία ανθρώπινων αλυσίδων για την προστασία κρίσιμων εγκαταστάσεων στρατηγικής σημασίας που ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο επιθέσεων.

Η IRIB αναφέρει ότι ανάμεσα στους εθελοντές συγκαταλέγονται ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, καθώς και η πλειονότητα των υπουργών της κυβέρνησης, μαζί με αξιωματούχους, αθλητές και καλλιτέχνες.