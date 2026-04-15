Η Live Nation και η θυγατρική της Ticketmaster κρίθηκαν ένοχες από ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν ότι διατήρησαν παράνομα μονοπωλιακή ισχύ στην αγορά έκδοσης εισιτηρίων, σε μία πολύκροτη δίκη για παραβίαση των αντιμονοπωλιακών νόμων.

Η ετυμηγορία ανακοινώθηκε ύστερα από πέντε εβδομάδες ακροαματικής διαδικασίας και καταθέσεις δεκάδων μαρτύρων. Οι ένορκοι άρχισαν τις διαβουλεύσεις τους την Παρασκευή και κατέληξαν στην απόφαση την Τετάρτη.

Η υπόθεση είχε υποβληθεί το 2024 από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και δεκάδες γενικούς εισαγγελείς Πολιτειών, οι οποίοι υποστήριξαν ότι η Live Nation μονοπώλησε τον κλάδο ελέγχοντας την έκδοση εισιτηρίων, τις συναυλίες, τους χώρους και τις προωθητικές ενέργειες.

Η αγωγή κατηγόρησε την εταιρεία για «ανταγωνιστικά επιζήμια συμπεριφορά», που είχε ως αποτέλεσμα υψηλότερες χρεώσεις για τους θεατές, περιορισμένες επιλογές για τους καλλιτέχνες και πίεση προς τους χώρους εκδηλώσεων να χρησιμοποιούν αποκλειστικά το Ticketmaster.

Οι ένορκοι διαπίστωσαν ότι η Ticketmaster υπερχρέωσε κατά 1,72 δολάρια ανά εισιτήριο τους θεατές σε «μεγάλους συναυλιακούς χώρους». Ο ομοσπονδιακός δικαστής Arun Subramanian θα αποφασίσει αργότερα για τυχόν πρόσθετες χρηματικές αποζημιώσεις.

Αντιδράσεις και πολιτικές διαστάσεις

Η Live Nation, η οποία αρνείται ότι λειτουργεί ως μονοπώλιο, είδε τη μετοχή της να υποχωρεί πάνω από 5% μετά την ανακοίνωση της απόφασης. Ο δικηγόρος των Πολιτειών, Jeffrey Kessler, δήλωσε έξω από το δικαστήριο ότι «είναι μια σπουδαία μέρα για το αντιμονοπωλιακό δίκαιο και για τους καταναλωτές».

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Καλιφόρνια, Rob Bonta, χαρακτήρισε την ετυμηγορία «ιστορική και ηχηρή νίκη για τους καλλιτέχνες, τους θαυμαστές και τους χώρους που τους στηρίζουν». Πρόσθεσε ότι η απόφαση αποδεικνύει πως οι Πολιτείες μπορούν να προστατεύσουν τους πολίτες τους απέναντι σε μεγάλες εταιρείες που χρησιμοποιούν παράνομα την ισχύ τους.

Η Live Nation δεν έχει ακόμη εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για την απόφαση.

Το παρασκήνιο της υπόθεσης και οι πιθανές συνέπειες

Νομικοί ειδικοί εξήγησαν ότι οι πιθανές συμφωνίες διακανονισμού μπορεί να κυμαίνονται από περιορισμένες αλλαγές στη λειτουργία έως ευρείας κλίμακας δεσμεύσεις. Τον Μάρτιο, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είχε συνάψει αιφνιδιαστική συμφωνία με την Live Nation, ύστερα από συνάντηση του CEO Michael Rapino με τον Omeed Assefi, αναπληρωτή βοηθό γενικού εισαγγελέα για το Αντιμονοπωλιακό Τμήμα.

Η συμφωνία αυτή ακολούθησε την αποχώρηση της Gail Slater, επικεφαλής του Αντιμονοπωλιακού Τμήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία είχε επιδείξει ιδιαίτερα αυστηρή στάση έναντι των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης απαίτησε από την Ticketmaster να εκχωρήσει έως και 13 αμφιθέατρα, να διαθέτει το 50% των εισιτηρίων σε μη αποκλειστικούς χώρους και να περιορίσει τα τέλη υπηρεσιών στο 15%. Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Υπουργείου, η συμφωνία θα μειώσει τις τιμές και θα αυξήσει τις επιλογές για καλλιτέχνες και καταναλωτές.

Η Live Nation είχε δηλώσει τότε ότι «η συμφωνία θα επιλύσει όλα τα εκκρεμή ζητήματα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, χωρίς καμία παραδοχή ενοχής». Ωστόσο, οι περισσότερες Πολιτείες απέρριψαν τη συμφωνία και συνέχισαν τις δικές τους διεκδικήσεις.

Η επιχειρηματολογία των δύο πλευρών

Κατά την αγόρευσή του, ο Kessler κάλεσε τους ενόρκους να «χρησιμοποιήσουν την κοινή λογική», λέγοντας: «Είστε Νεοϋορκέζοι. Ξέρετε πότε κάποιος είναι ειλικρινής και πότε όχι». Τόνισε ότι ήρθε η ώρα να λογοδοτήσει η εταιρεία.

Οι Πολιτείες υποστήριξαν ότι η Ticketmaster κατέχει μερίδιο 86% της αγοράς στα «μεγάλα συναυλιακά venues», περίπου 250 χώρους χωρητικότητας άνω των 8.000 ατόμων. Η Live Nation αντέτεινε ότι το μερίδιό της είναι πιο κοντά στο 44%, εάν υπολογιστούν όλοι οι χώροι, περιλαμβανομένων σταδίων και αμφιθεάτρων με αθλητικές εκδηλώσεις.

Ο Kessler κατηγόρησε την εταιρεία ότι «βάθυνε τη τάφρο γύρω από το κάστρο του μονοπωλίου» μέσω μακροχρόνιων αποκλειστικών συμβολαίων και απειλών προς χώρους που εξετάζουν συνεργασία με ανταγωνιστές. Η υπεράσπιση απάντησε ότι οι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι.

Ο δικηγόρος της Live Nation, David Marriott, δήλωσε ότι η εταιρεία «φέρνει συναυλίες στη χώρα και στους θαυμαστές» και παραδέχθηκε ότι είναι «μεγάλη» εταιρεία, προσθέτοντας όμως: «Αυτό δεν είναι παράνομο. Είμαστε σκληροί ανταγωνιστές».