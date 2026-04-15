Ηχηρά ονόματα περιλαμβάνει στους διαιτητικούς ορισμούς η 2η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Super League. Ο Ισπανός Μανθάνο στο ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, ο Τούρκος Μελέρ στο Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός.

Από το… πάνω ράφι η επιλογή της ΚΕΔ για το μεγάλο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής των playoffs της Stoiximan Super League, ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ το οποίο αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον και θα παίξει μεγάλο ρόλο στην υπόθεση «τίτλος πρωταθλητή».

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας όρισε τον Ισπανό, Χεσούς Χιλ Μανθάνο, elite κατηγορίας της UEFA, με βοηθούς τους συμπατριώτες του, Άνχελ Νεβάδο Ροντρίγκες και Χαβιέρ Κάρλος Μαρτίνες Νίκολας. Τέταρτος θα είναι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Πάμπλο Γκονσάλες Φουέρτες με τον Φρανσίσκο Χοσέ Ερνάντες Μαέσο.

Ο 42χρονος Μανθάνο έχει σφυρίξει φέτος 6 ματς στο Champions League, ένα στο Europa League και 17 ματς στη LaLiga. Ήταν και ο ρέφερι στη νίκη της ΕΘνικής μας στο Nations League με 3-2 κόντρα στη Σκωτία τον Νοέμβριο του 2025. Σε επίπεδο Super League έχει να σφυρίξει ματς από τη σεζόν 2018-19 και στην 20η αγωνιστική, όταν ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-1.

Στο άλλο ματς της αγωνιστικής, το «ντέρμπι των αιωνίων» θα σφυρίξει ο Τούρκος, Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ, ένας εξίσου κορυφαίος διαιτητής, elite κατηγορίας, ο οποίος αυτή την στιγμή θεωρείται ως ο καλύτερος διαιτητής της γειτονικής χώρας, ο μόνος elite κατηγορίας από την Τουρκία.

Βοηθοί του θα είναι οι Ιμπραχίμ Τσαγλάρ Γιουρτσάν και Αμπντουλάχ Μπόρα Όζκρα. Τέταρτος ορίστηκε ο Χρήστος Βεργέτης, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Κλέι Πούπερτι και Χέροεν Μάνσοτ.

Ο 39χρονος ρέφερι μετρά φέτος 15 συμμετοχές στη Λίγκα της Τουρκίας, 5 ματς στο Europa League και ένα στο Champions League (11/3 Λεβερκούζεν – Άρσεναλ 1-1). Στη χώρα μας τον είδαμε τελευταία φορά την περασμένη σεζόν, στα Play Off, τον Απρίλιο του 2025, όταν και διήυθυνε το ΑΕΚ – Ολυμπιακός 0-2.

Οι ορισμοί: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (19/04/2026, 18:00) Διαιτητής: Χιλ Μανθάνο

Βοηθοί: Άνχελ Νεβάδο Ροντρίγκες, Χαβιέρ Κάρλος Μαρτίνες Νίκολας

4ος: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

VAR: Πάμπλο Γκονσάλες Φουέρτες

AVAR: Φρανσίσκο Χοσέ Ερνάντες Μαέσο

Παρατηρητής: Σταύρος Τριτσώνης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (19/04/2026, 21:00) Διαιτητής: Χαλίλ Ουμούτ Μελερ Βοηθοί: Ιμπραΐμ Τσαγλάρ Ουγιαρτσάν, Αμπντουλάχ Μπόρα Οζκάρα 4ος: Χρήστος Βεργέτης VAR: Κλέι Ρουπέρτι AVAR: Γιέροεν Μάνσχοτ Παρατηρητής: Αντωνία Κοκοτού ΟΦΗ – Λεβαδειακός (18/04/2026, 18:00) Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης

Βοηθοί: Ισίδωρος Αρμακόλας, Δημήτριος Παγουρτζής

4ος: Άγγελος Μπακογιάννης

VAR: Μιχαήλ Ματσούκας

AVAR: Στέφανος Κουμπαράκης

Παρατηρητής: Βασίλειος Τεροβίτσας Άρης – Βόλος (18/04/2026, 19:00) Διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης

Βοηθοί: Ιωάννης Μηνουδής, Λυκούργος Τσολακίδης

4ος: Κωνσταντίνος Τσετσιλας

VAR: Αθανάσιος Τζήλος

AVAR: Γεώργιος Κόκκινος

Παρατηρητής: Πραξιτέλης Ζαχαριάδης Κηφισιά – Αστέρας AKTOR (18/04/2026, 16:00) Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου

Βοηθοί: Χρήστος Ψύλλος, Γεώργιος Χριστοδούλου

4ος: Κωνσταντίνος Ανδριανός

VAR: Ιωάννης Παπαδόπουλος

AVAR: Δημήτριος Μόσχου

Παρατηρητής: Γεώργιος Σταθόπουλος Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet (18/04/2026, 17:00) Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος

Βοηθοί: Βασίλειος Μωυσιάδης, Κωνσταντίνος Μάτσας

4ος: Βασίλειος Φίτσας

VAR: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

AVAR: Παναγιώτης Κουκούλας

Παρατηρητής: Θεόδωρος Γκαϊτατζής Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός (18/04/2026, 20:00) Διαιτητής: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος

Βοηθοί: Λάζαρος Δημητριάδης, Αθανάσιος Κλεπετσάνης

4ος: Φώτιος Ντάουλας

VAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης

AVAR: Βασίλειος Φωτιάς

Παρατηρητής: Ελένη Κυρίου