Τρεις εβδομάδες περίπου μετά την απομάκρυνσή του από τον πάγκο της Σεβίλλης, ο Ματίας Αλμέιδα παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη.

Ο Αργεντινός πρώην προπονητής της ΑΕΚ μίλησε στο “Radar Mundialista”, και, μεταξύ άλλων, εξέφρασε σαφείς αιχμές για τη στάση της διοίκησης απέναντί του.

Συγκεκριμένα, αφού επεσήμανε ότι αντιμετώπισε τα ίδια προβλήματα σε οικονομικό και άλλους τομείς, όπως όταν ήταν προπονητής στη Ρίβερ Πλέιτ, ανέφερε ότι την ημέρα πριν την απόλυσή του από τη Σεβίλλη, του είχαν πει πως θα ολοκλήρωνε τη σεζόν.

🗣️Matías Almeyda habla de la traición de la directiva del @SevillaFC: “Es la primera vez que me pasa lo del Sevilla. Un día antes de que me echaran me dijeron que me iba a quedar hasta el final… Es como una doble cara. Y eso me duele. Esa gente ya no me podrá mirar más”… pic.twitter.com/P5Nio8phIq — solofichajes123 (@solofichajes123) April 15, 2026

«Αυτό με τη Σεβίλλη είναι η πρώτη φορά που μου συμβαίνει. Πάντα είχα μακροχρόνια πρότζεκτ. Εδώ ήταν διαφορετικά, γιατί μία μέρα πριν μου πουν ότι πρέπει να φύγω, μου έλεγαν ότι θα μείνω μέχρι το τέλος. Αυτή η προδοσία στο ποδόσφαιρο είναι κάτι που δεν μπορώ να δεχτώ. Πονάει. Και λέω μέσα μου: “Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν πλέον να με κοιτάξουν στα μάτια», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο «Πελάδο» πρόσθεσε, εμφανώς ενοχλημένος: «Μην έρχεσαι να μου λες ότι θα μείνω, αν μετά σκοπεύεις να με διώξεις. Πες μου “δεν ξέρω αν θα μείνεις”, ώστε να ξέρω κι εγώ. Αλλιώς πρόκειται για διπροσωπία». Υπενθυμίζεται ότι η απομάκρυνσή του έγινε επίσημη στις 23 Μαρτίου, παρότι το συμβόλαιό του έληγε στις 30 Ιουνίου 2028.

Ερωτηθείς για την αστάθεια στον πάγκο της Σεβίλλης, από τον οποίο έχουν περάσει εννέα προπονητές και τρεις αθλητικοί διευθυντές τα τελευταία τέσσερα χρόνια, απάντησε με νόημα: «Δεν νομίζω ότι χάνουν τον ύπνο τους. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί που δεν τους ενδιαφέρει αυτό».