Σε ένα γήπεδο όπου ο Φέρεντς Πούσκας, «έγραψε» ιστορία με τον Παναθηναϊκό, η δισέγγονη του επέλεξε να κάνει μία θεαματική φωτογράφιση για τα προσωπικά της social media.

Ο προπάππους της, όντας προπονητής του τριφυλλιού οδηγήσε την ομάδα μέχρι τον τελικό του Γουέμπλεϊ το 1971.

Η Άνε Πούσκας επισκέφθηκε το γήπεδο της Λεωφόρου  ανέβασε τις φωτογραφίες στα social media, γράφοντας: «Στο γήπεδο όπου ξεκίνησαν όλα για τον προπάππου μου, Ferenc Puskás, με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Φοράω τη φανέλα του σήμερα. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενη».

Η Άνε δείχνει να απολαμβάνει τη ζωή, όταν βρίσκεται στην Ελλάδα και προσπαθεί να το δείχνει με κάθε τρόπο, σε μία χώρα που ο προπάππους της άφησε το δικό του αποτύπωμα.

