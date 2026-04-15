Σε ένα γήπεδο όπου ο Φέρεντς Πούσκας, «έγραψε» ιστορία με τον Παναθηναϊκό, η δισέγγονη του επέλεξε να κάνει μία θεαματική φωτογράφιση για τα προσωπικά της social media.

Ο προπάππους της, όντας προπονητής του τριφυλλιού οδηγήσε την ομάδα μέχρι τον τελικό του Γουέμπλεϊ το 1971.

Η Άνε Πούσκας επισκέφθηκε το γήπεδο της Λεωφόρου ανέβασε τις φωτογραφίες στα social media, γράφοντας: «Στο γήπεδο όπου ξεκίνησαν όλα για τον προπάππου μου, Ferenc Puskás, με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Φοράω τη φανέλα του σήμερα. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενη».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ane Puskás (@anepuskas_23)

Η Άνε δείχνει να απολαμβάνει τη ζωή, όταν βρίσκεται στην Ελλάδα και προσπαθεί να το δείχνει με κάθε τρόπο, σε μία χώρα που ο προπάππους της άφησε το δικό του αποτύπωμα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ane Puskás (@anepuskas_23)