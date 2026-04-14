Η MSC Group ανακοίνωσε σχέδια για τη δημιουργία μιας νέας ιδιωτικής νησίδας στις Μπαχάμες, η οποία θα προορίζεται αποκλειστικά για τους επιβάτες των κρουαζιερόπλοιών της.

Ο νέος αυτός προορισμός, με την ονομασία Sandy Cay, βρίσκεται κοντά στο υφιστάμενο ιδιωτικό νησί της εταιρείας, το Ocean Cay, ανοικτά του Μαϊάμι. Το Sandy Cay θα είναι προσβάσιμο κατά τη διάρκεια των κρουαζιέρων στην Καραϊβική με τις εταιρείες MSC Cruises και Explora Journeys.

Αν και οι λεπτομέρειες παραμένουν περιορισμένες, το Sandy Cay περιγράφεται ως ένας «πολυτελής ιδιωτικός προορισμός», σχηματισμένος πάνω σε φυσική αμμώδη νησίδα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της MSC Group, θα προσφέρει μια «πιο απομονωμένη και αυθεντική εμπειρία» σε σχέση με το Ocean Cay.

Το Ocean Cay και οι νέες προσθήκες

Το Ocean Cay άνοιξε το 2019 και υποδέχεται επιβάτες από κρουαζιερόπλοια όπως το MSC World America, προσφέροντας δύο μίλια παρθένων ακτών. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν δραστηριότητες όπως καταδύσεις με αναπνευστήρα, ανάβαση στον φάρο του νησιού ή χαλάρωση στο Seakers Food Court.

Τα τελευταία χρόνια, η MSC έχει προσθέσει νέες παροχές στο Ocean Cay, όπως εστιατόρια, οικογενειακά παιχνίδια, παραλίες αποκλειστικά για ενήλικες και διευρυμένους χώρους χαλάρωσης. Παράλληλα, τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν σε ένα διαδραστικό «κυνήγι θησαυρού» επαυξημένης πραγματικότητας, που τα εισάγει στο πρόγραμμα θαλάσσιας προστασίας του νησιού μέσω ξύλινων γλυπτών με οικολογικές ιστορίες.

Επιπλέον, στο Welcome Pavilion έχουν προστεθεί δραστηριότητες με θέμα τη Lego, προσφέροντας μια ευχάριστη εμπειρία στους μικρούς επισκέπτες από την πρώτη στιγμή της άφιξής τους.

Ο ανταγωνισμός στις ιδιωτικές νησίδες

Η MSC δεν είναι η μόνη εταιρεία που επενδύει σε ιδιωτικούς νησιωτικούς προορισμούς. Η Royal Caribbean διαθέτει το CocoCay και σχεδιάζει μια νέα νησίδα στο Μεξικό έως το 2027. Η Carnival Cruise Line εγκαινίασε πέρυσι το Celebration Key, προσθέτοντάς το στο Half Moon Cay που μοιράζεται με τη Holland America Line.

Η Norwegian Cruise Line διαθέτει το Great Stirrup Cay, ενώ η Disney Cruise Line λειτουργεί δύο νησίδες, τις Castaway Cay και Lighthouse Point, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό στην αγορά των πολυτελών προορισμών για κρουαζιέρες.