Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν είχε χθες τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, ζητώντας την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων που είχαν διακοπεί στο Ισλαμαμπάντ. Στόχος, όπως τόνισε, είναι να αποσαφηνιστούν οι θέσεις κάθε πλευράς και να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης.

Σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο, ο Γάλλος πρόεδρος υπογραμμίζει την ανάγκη σεβασμού της παύσης του πυρός από όλους τους εμπλεκόμενους. Παράλληλα, επισημαίνει τη σημασία να υπάρξει αντίστοιχη παύση του πυρός στον Λίβανο.

Ο Μακρόν καταλήγει τονίζοντας την ανάγκη να αποκατασταθεί, το συντομότερο δυνατό, η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, «χωρίς ελέγχους και χωρίς διόδια», επισημαίνοντας ότι η ομαλή λειτουργία της περιοχής είναι κρίσιμη για τη διεθνή ασφάλεια και σταθερότητα.