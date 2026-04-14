Ο νεαρός ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια αγώνων Κ15, όταν παρενέβη για να στηρίξει συμπαίκτη του που δεχόταν ρατσιστικά σχόλια από την εξέδρα.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, δέχθηκε επίθεση και χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο στο Πόρτο, όπου διαπιστώθηκε, μεταξύ άλλων, κάταγμα στη μύτη.

Η Μονρούζ προχώρησε σε επίσημη τοποθέτηση μέσω social media, αναφέροντας: «Η Moνρούζ εκφράζει την έντονη αγανάκτησή της και καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις πράξεις ρατσισμού και βίας που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια ενός διεθνούς τουρνουά».

Παράλληλα, σημειώθηκε: «Ο νεαρός παίκτης μας Αρμάντ, ο οποίος υπερασπίστηκε με θάρρος έναν συμπαίκτη του που έγινε στόχος ρατσιστικών σχολίων και “ήχων μαϊμούς”, δέχθηκε επίθεση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά το περιστατικό».

Ο σύλλογος πρόσθεσε: «Αυτά τα γεγονότα είναι βαθιά σοκαριστικά και αντιβαίνουν στις θεμελιώδεις αξίες του αθλητισμού, του σεβασμού και της κοινότητας που πρεσβεύουμε καθημερινά ως σύλλογος.

Ολόκληρος ο σύλλογος εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του στον Armand, την οικογένειά του και όλους τους νεαρούς παίκτες που επηρεάστηκαν από αυτή την κατάσταση.

Το θάρρος που έδειξε υπερασπιζόμενος έναν συμπαίκτη του αποδεικνύει πόσο υποδειγματικός είναι ως ποδοσφαιριστής, ένας παίκτης γεμάτος ισχυρές αξίες.

Ο ρατσισμός και η βία δεν έχουν θέση στον αθλητισμό ή στην κοινωνία. Το ποδόσφαιρο πρέπει να παραμένει ένας χώρος εκπαίδευσης, σεβασμού και αδελφοσύνης».

Τέλος, αναφέρθηκε: «Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο της Παρι Σεν Ζερμέν, κ. Νασέρ Αλ-Κελαϊφί, για την υποστήριξη που παρείχε στον νεαρό παίκτη μας».

Η μητέρα του 13χρονου δήλωσε: «Αγαπάμε το ποδόσφαιρο, αλλά δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιο ρατσισμό. Ήθελε να προστατεύσει τον φίλο του και κατέληξε στο νοσοκομείο. Τα παιδιά είναι όλα τραυματισμένα ψυχολογικά».