Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο περιζήτητα ταλέντα στην Ευρώπη, με τις εμφανίσεις του να προσελκύουν το ενδιαφέρον κορυφαίων συλλόγων.

Μεταξύ των ομάδων που παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του είναι οι Μπάγερν Μονάχου, Νάπολι, Άρσεναλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τσέλσι, ενώ στη λίστα βρίσκονται επίσης οι Λίβερπουλ, Έβερτον, Νιούκαστλ και Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα, τρεις ομάδες φαίνεται να έχουν προχωρήσει πιο δυναμικά: η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπάγερν Μονάχου και η Μπορούσια Ντόρτμουντ. Οι «μερένχες» φέρονται να ετοιμάζουν πρόταση ύψους περίπου 35 εκατομμυρίων ευρώ, αποκτώντας ένα μικρό προβάδισμα στη διεκδίκηση.

EXKLUSIV | DORTMUND ODER MADRID? Hat sich das junge Talent bereits entschieden?https://t.co/e52KSWekqd — Fussballdaten (@Fussballdaten) April 14, 2026

Από την πλευρά της, η Μπάγερν εξετάζει σοβαρά την περίπτωση, με πιθανή προσφορά που μπορεί να φτάσει τα 40-45 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Ντόρτμουντ επιχειρεί να δελεάσει τον παίκτη προβάλλοντας το μοντέλο ανάπτυξης νεαρών ποδοσφαιριστών και τις ευκαιρίες συμμετοχής.

Η Γκενκ, στην οποία ανήκει ο νεαρός μεσοεπιθετικός, φέρεται να θέτει ως σημείο εκκίνησης για διαπραγματεύσεις τα 55-60 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα αναφέρουν πως η Γαλατασαράι θα μπορούσε να μπει δυναμικά στο παιχνίδι με μια ιδιαίτερα υψηλή οικονομική πρότασ