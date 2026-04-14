Η βαριά ήττα με 3-1 από τη Χάιντενχαϊμ σηματοδότησε το τέλος της συνεργασίας με τον Στέφεν Μπάουμγκαρτ, με τη διοίκηση της Ουνιόν Βερολίνου να προχωρά σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, μετά την απογοητευτική πορεία της ομάδας μέσα στο 2026.

Με μόλις δύο νίκες σε 14 αγώνες, ο σύλλογος του Βερολίνου αναζήτησε άμεση αντίδραση και επέλεξε μια ιστορική λύση, εμπιστευόμενος τον πάγκο στη 35χρονη Μαρί-Λουίζ Ετά.

Η ίδια ξεκίνησε ήδη δουλειά, πραγματοποιώντας την πρώτη της προπόνηση με τη νέα της ομάδα, σε μια κίνηση που τη φέρνει στην ιστορία ως την πρώτη γυναίκα προπονήτρια στη Bundesliga, με στόχο να αλλάξει την εικόνα της Ουνιόν στη συνέχεια της σεζόν.