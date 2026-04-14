Η UEFA απέρριψε ως απαράδεκτη την επίσημη διαμαρτυρία της Μπαρτσελόνα σχετικά με τη διαιτητική απόφαση στον πρώτο προημιτελικό του Champions League, απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Οι «μπλαουγκράνα» είχαν εκφράσει έντονες αντιδράσεις για τη διαιτησία του Ίστβαν Κόβακς στο παιχνίδι, όπου ηττήθηκαν με 2-0, εστιάζοντας σε φάση που ο Πουμπίλ φάνηκε να βρίσκει την μπάλα με το χέρι έπειτα από πάσα του τερματοφύλακα.

Ωστόσο, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία έκρινε ότι δεν προκύπτει κάποια παράβαση που να δικαιολογεί τιμωρία ή περαιτέρω ενέργεια, απορρίπτοντας την καταγγελία των Καταλανών.

