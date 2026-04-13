Instagram και TikTok καλούνται να λάβουν μέτρα για να περιορίσουν τον χρόνο που αφιερώνουν οι νέοι χρήστες στις πλατφόρμες τους, τόνισε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, επισημαίνοντας την ανάγκη αντιμετώπισης του φαινομένου της ατέρμονης περιήγησης στα κοινωνικά δίκτυα.

Η βρετανική κυβέρνηση, όπως και πολλές άλλες διεθνώς, εξετάζει μέτρα για την προστασία των παιδιών από την υπερβολική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται απαγορεύσεις, χρονικοί περιορισμοί και ώρες μη πρόσβασης, με στόχο να διαπιστωθεί πώς επηρεάζουν τον ύπνο, την οικογενειακή ζωή και τις σχολικές επιδόσεις.

«Συζητάμε για το αν θα πρέπει να υπάρξει μια απαγόρευση για τους νέους κάτω των 16 ετών», δήλωσε ο Στάρμερ στο BBC Radio. «Όμως, νομίζω είναι το ίδιο σημαντικό, οι εθιστικοί μηχανισμοί σκρολαρίσματος είναι πραγματικά προβληματικοί στο μυαλό μου. Πρέπει να εξαλειφθούν».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης έχουν αναπτύξει αλγόριθμους που ενισχύουν την εθιστική συμπεριφορά, ενώ πολλοί γονείς ζητούν πλέον πιο ενεργή παρέμβαση από την κυβέρνηση για την προστασία των παιδιών τους.

Διαβούλευση για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο

Περισσότεροι από 45.000 πολίτες έχουν ήδη συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση για τη διαδικτυακή ασφάλεια των παιδιών, σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης. Η ίδια πρόσθεσε ότι υπάρχει ακόμη χρόνος για νέες συμμετοχές έως την καταληκτική ημερομηνία της 26ης Μαΐου.

«Θέλουμε να ακούσουμε την άποψη μαμάδων και μπαμπάδων που ανησυχούν για τον χρόνο που τα παιδιά τους περνούν στο διαδίκτυο και για το περιεχόμενο που παρακολουθούν», δήλωσε η υπουργός Τεχνολογίας Λιζ Κένταλ.

Η Κένταλ υπογράμμισε επίσης τη σημασία της φωνής των εφήβων στη συζήτηση αυτή: «Θέλουμε να ακούσουμε την άποψη εφήβων που γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα πως είναι να μεγαλώνεις στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Και θέλουμε να ακούσουμε την άποψη οικογενειών σχετικά με τις ώρες απαγόρευσης της χρήσης, τα τσατμποτ Τεχνητής Νοημοσύνης και τις εθιστικές λειτουργίες».