Ένας υψηλόβαθμος Ιρανός βουλευτής προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι κάθε πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού που θα επιχειρήσει να αποκλείσει τα λιμάνια του Ιράν θα «βυθιστεί στον βυθό της θάλασσας».

Ο Αλαεντίν Μπορουτζέρντι, μέλος της Επιτροπής Εξωτερικής Πολιτικής και Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, απέρριψε την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών ως στρατιωτικά αβάσιμη προπαγάνδα, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Press TV.

Ο Μπορουτζέρντι τόνισε ότι οι ΗΠΑ «δεν έχουν πραγματική ικανότητα» να υλοποιήσουν την απειλή τους και υπογράμμισε πως τα υπόλοιπα μέλη του ΝΑΤΟ δεν θα στήριζαν μια τέτοια ενέργεια.